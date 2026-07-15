Esri apresenta o ArcGIS for ServiceNow, integrando inteligência de localização aos fluxos de trabalho empresariais do dia a dia

REDLANDS, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A Esri, líder global em tecnologia de sistemas de informação geográfica (SIG), anunciou o ArcGIS para ServiceNow, conectando as duas plataformas pela primeira vez. A nova integração bidirecional permite que os usuários incorporem inteligência de localização diretamente em seus fluxos de trabalho diários.

Organizações de diversos setores, incluindo empresas, governos estaduais e locais, concessionárias de serviços públicos, energia, comércio, saúde, telecomunicações e outros que utilizam o ServiceNow, poderão visualizar e analisar dados operacionais — como incidentes, licenças, instalações e ordens de serviço — em mapas e aplicativos do ArcGIS, bem como visualizá-los em mapas com tecnologia ArcGIS dentro do ServiceNow. Os usuários podem compartilhar dados entre as duas plataformas sem duplicação, entender onde os eventos estão ocorrendo e tomar medidas sem sair de seus sistemas existentes.

A integração inclui dois componentes: o Connector for ServiceNow, que traz os dados de negócios do ServiceNow para o ArcGIS; e o ArcGIS Maps for ServiceNow, que habilita os recursos do ArcGIS na plataforma de IA do ServiceNow. Com o Connector for ServiceNow, os usuários do ArcGIS podem trazer dados do ServiceNow para o ecossistema do ArcGIS para identificar padrões, agir com base em insights de localização e realizar análises espaciais avançadas. O Connector for ServiceNow oferece acesso direto e em tempo real aos dados de negócios do ServiceNow no ArcGIS. Com o ArcGIS Maps for ServiceNow, os usuários podem visualizar seus dados de negócios nos mapas e cenas da web GIS corporativos oficiais de sua organização, dentro da plataforma ServiceNow AI, expandindo o alcance da análise espacial onde os usuários do ServiceNow trabalham diariamente.

Ao solucionar os desafios de longa data de sistemas isolados e dados duplicados, essa integração permite que as organizações tomem decisões mais inteligentes e rápidas, combinando os pontos fortes do gerenciamento de processos de negócios do ServiceNow com os recursos avançados de GIS da Esri.

“Como plataformas corporativas líderes, o ServiceNow e o ArcGIS são usados ​​lado a lado em centenas de milhares de organizações, portanto, essa integração atende a uma demanda vital”, disse Brian Cross, chefe de Serviços Profissionais da Esri. “A capacidade de trabalhar perfeitamente entre plataformas é fundamental para a operação ágil, e o ArcGIS for ServiceNow preenche a lacuna entre os sistemas de negócios e os insights do mundo real que somente o GIS oferece.”

Espera-se que a versão beta do ArcGIS for ServiceNow esteja disponível logo após a Esri User Conference, com demonstrações planejadas durante o evento. Para saber mais sobre ArcGIS for ServiceNow, acesse esri.com/en-us/c/product/arcgis-for-servicenow.

Sobre a Esri

A Esri, líder global de mercado em software de sistema de informações geográficas (GIS), inteligência de localização e mapeamento, ajuda os clientes a liberar todo o potencial dos dados para melhorar os resultados operacionais e comerciais. Fundada em 1969 em Redlands, Califórnia, EUA, o software da Esri é implementado em centenas de milhares de organizações no mundo inteiro, incluindo empresas da Fortune 500, agências governamentais, instituições sem fins lucrativos e universidades. A Esri possui escritórios regionais, distribuidores internacionais e parceiros que fornecem suporte local em mais de 100 países em seis continentes. Com seu compromisso pioneiro com a tecnologia e a análise geoespaciais, a Esri desenvolve as soluções mais inovadoras que utilizam uma abordagem geográfica para resolver alguns dos problemas mais complexos do mundo, colocando-os no contexto crucial da localização. Visite-nos em esri.com.

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