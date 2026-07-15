アンダーセン・コンサルティング、ODS Consulting Groupとの提携によりトルコのアドバイザリー・ソリューションを強化

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、ODS Consulting Groupを提携ファームに加え、デジタル・トランスフォーメーション、人材戦略、業務運営に関するアドバイザリー・サービスの各分野でプラットフォームを強化します。

2008年に設立され、トルコに本社を置くODS Consulting Groupは、トルコ国内外の市場で成長、人材獲得、投資の機会を求める組織にアドバイザリー・サービスを提供しています。同社は、国際事業開発・輸出コンサルティング、採用・タレント・マネジメント・ソリューション、投資アドバイザリー・サービスを通じてクライアントを支援し、企業の事業拡大、新市場への参入、適任の人材の獲得、トルコのビジネス環境で円滑に事業を進めることを後押ししています。ODSは、多分野にわたるアプローチと現地事情に関する深い知見を生かし、クライアントのニーズに合わせた戦略を提供することで、持続的な成長と長期的な価値創造を推進しています。

「創業以来、当社は戦略的な洞察と実行力を組み合わせることで、組織が持続的な成長を実現できるよう支援することに注力してきました」と、ODS Consulting Groupの共同創業者であるオヌル・セチキン（Onur Seçkin）氏は述べました。「アンダーセン・コンサルティングとの協業により、当社のサービス提供能力を拡充し、テクノロジー、人材、グローバル展開にまたがるより統合的なソリューションを通じてクライアントを支援できるようになります。」

「変革に取り組む企業には、テクノロジーだけにとどまらないソリューションが必要です」と、アンダーセンのグローバル会長兼最高経営責任者（CEO）であるマーク・L・ヴォルサッツは述べました。「ODS Consulting Groupが加わることで、デジタル施策を人材面および業務面の優先事項と整合させる能力が強化されます。」

アンダーセン・コンサルティングは、企業戦略、ビジネス、テクノロジー、AIトランスフォーメーション、人材ソリューションにわたる包括的なサービスを展開するグローバルなコンサルティング企業です。アンダーセン・コンサルティングは、アンダーセン・グローバルの多次元的なサービス・モデルと統合されており、世界に5万人以上のプロフェッショナルを擁し、加盟ファームと提携ファームを通じて1,000以上の拠点で事業を展開するグローバルなプラットフォームで、コンサルティング、税務、法務、バリュエーション、グローバル・モビリティー、アドバイザリーに関する世界水準の専門サービスを提供しています。アンダーセン・コンサルティング・ホールディングスLPは有限責任組合であり、世界中の加盟ファームと提携ファームを通じてコンサルティング・ソリューションを提供しています。

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