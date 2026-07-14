STARTEEPO增持Xerox股票至880萬股，成為Xerox的第二大普通股股東

布拉格--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 總部位於布拉格的另類投資基金STARTEEPO Invest（以下簡稱「STARTEEPO」）專門投資高確信度公開市場股票。該公司今天宣布增持Xerox Holdings Corporation（以下簡稱「Xerox」）受益所有權至880萬股普通股，加上另有的14萬股股份，並已公開於向美國證券交易委員會遞交的經修訂Schedule 13D文件。

根據公開的持股資訊，STARTEEPO現在已經成為Xerox的第二大普通股股東。「 我們已達到為目前這個投資策略階段所設定的目標持股水準。 」STARTEEPO Invest董事長Frantisek Bostl說，

STARTEEPO的投資策略仍聚焦於改善資產負債表、審慎配置資本、營運執行力、與Lexmark順利整合，以及我們認為隨著企業擴大採用人工智慧，市場持續低估Xerox的長期戰略定位。

STARTEEPO打算繼續扮演建設性長期股東的角色，並可能就Xerox的戰略、資本結構、營運以及提升長期股東價值的機會繼續與管理階層、董事會、股東、債權人及其他市場參與者進行溝通。

進一步資訊請見：www.starteepo.com/xerox。

關於STARTEEPO Invest

STARTEEPO Invest是一家總部位於捷克布拉格的另類投資基金，專門在公開股票市場中發掘具有高確信度的投資機會。該公司奉行基本面導向的長期投資策略，並重視嚴謹分析與建設性參與。

本通訊僅代表STARTEEPO及其子公司的觀點，不代表任何其他方的觀點。本通訊僅供參考用，並不構成任何投資建議、推薦，亦不構成買賣任何證券的要約。STARTEEPO在本通訊中陳述的觀點都以公開可得的資訊以及自己的分析為依據。STARTEEPO可能會在任何時間且不另行通知的情況下，買入、賣出、減持、增持或以其他方式調整其投資部位；這類調整的原因可能與本通訊中所表達的觀點不一致。證券投資涉及重大風險，包括可能損失全部投資本金。過往業績並非未來投資成果的可靠指標。每一位投資人在做出任何投資決策之前，應自行進行獨立研究與盡職調查，或諮詢持照的財務、法律或稅務顧問。

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