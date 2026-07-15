VIVERE Group wybiera Rimini Street w celu wzmocnienia wsparcia w zakresie SAP i przyspieszenia transformacji działalności

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), Software Support and Agentic AI ERP Company™, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle, SAP i VMware, poinformowała dzisiaj, że VIVERE Group, pochodzący z Indonezji czołowy dostawca kompleksowych rozwiązań z zakresu aranżacji wnętrz na zamówienie, produkcji mebli i wyposażenia przestrzeni, wybrała Rimini Support™ dla SAP, aby usprawnić ciągłość działalności, zyskać lepsze wsparcie swojego krytycznego środowiska SAP ECC i uwolnić czas swoich informatyków, aby mogli się skoncentrować na inicjatywach w dziedzinie cyfrowej transformacji.

Lepsze wsparcie w zakresie SAP przy jednoczesnym przyspieszeniu transformacji

Założona w 1984 r., a od 2002 r. notowana na Indonezyjskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, spółka PT Gema Graham Sarana Tbk (IDX: GEMA) rozwinęła się w najważniejszą spółkę VIVERE Group, wykorzystując SAP ECC 6 oparty na systemie IBM Db2 jako kluczową platformę obsługującą działania prowadzone w zakresie prac projektowych, produkcji i dystrybucji.

W obliczu rychłego zakończenia okresu wsparcia dla posiadanego systemu ECC i forsowanej przez dostawcę migracji do S/4HANA VIVERE zwróciła się o poradę do firmy Gartner, pragnąc poznać możliwe dalsze kroki. Na podstawie odbytych rozmów oraz zaleceń innych firm VIVERE ustaliła, że celem jej inwestycji powinny być innowacje, a nie kosztowna i czasochłonna aktualizacja do systemu S/4HANA.

– Nasza filozofia to przede wszystkim zachować ciągłość pracy personelu, poziomu jakości i działalności biznesowej u podstaw decyzji podejmowanych w odniesieniu do technologii – powiedział Sutrisno Yao, kierownik działu IT w VIVERE Group. – Technologia powinna być praktycznym czynnikiem wspierającym niezawodną działalność operacyjną, usprawniającym procesy i wzmacniającym organizację bez zbędnych zakłóceń.

VIVERE wybrała Rimini Street jako strategicznego partnera, zyskując natychmiastowe oszczędności, specjalistyczne wsparcie w zakresie SAP oraz możliwość unowocześnienia dotychczasowych systemów.

– Dzięki Rimini Street zyskaliśmy pewność, że nasze środowisko SAP jest objęte odpowiednim wsparciem, a nasz zespół ma teraz więcej czasu, by skoncentrować się na usprawnieniach przyczyniających się do dalszego rozwoju naszej organizacji – powiedział Yao.

Uwolnienie potencjału z myślą o usprawnieniach procesów i przyszłym rozwoju

Firma nieustannie rozwija się i modernizuje, a jej zespół informatyków może teraz skoncentrować się na wzmocnieniu integracji, udoskonaleniu spójności procesów i wsparciu szerzej zakrojonej cyfrowej transformacji całej organizacji.

– Od początku mieliśmy jasny cel: zabezpieczyć ciągłość działalności, wzmocnić wsparcie w zakresie SAP i uwolnić czas zespołu, by mógł się on skoncentrować na priorytetach przynoszących więcej korzyści – zauważył Yao. – Dzięki Rimini Street mój zespół może poświęcać mniej czasu na rozwiązywanie problemów z SAP, a więcej – na prace nad usprawnieniami procesów i zaspokajanie potrzeb organizacji mających wyższą wartość dodaną.

– Na dzisiejszym zmiennym rynku charakteryzującym się dużą konkurencją obniżenie kosztów działalności i uwolnienie środków i czasu utalentowanych pracowników to już nie dowolność – powiedziała Nancy Lyskawa, wiceprezes wykonawcza i dyrektor ds. klienta w Rimini Street. – Przyszłościowe firmy, takie jak VIVERE Group, stawiają na Rimini Street, by zyskać zdolności umożliwiające opracowywanie i wdrażanie innowacji.

Dowiedz się, w jaki sposób Rimini Support™ pomaga kierownikom działów IT w osiąganiu celów w zakresie rozwoju i rentowności.

Informacje o Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka z indeksu Russell 2000®, jest sprawdzonym, zaufanym globalnym dostawcą kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania o krytycznym znaczeniu dla firm, usług zarządzanych oraz innowacyjnych rozwiązań opartych na AI typu agent w dziedzinie ERP, a także wiodącym podmiotem zewnętrznym świadczącym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle, SAP i VMware. Firma podpisała tysiące umów w sprawie świadczenia usług IT z organizacjami sklasyfikowanymi w rankingach Fortune Global 100, Fortune 500, ze środkowego segmentu rynku, sektora publicznego i administracji, które wybrały metodologię Rimini Smart Path™, aby uzyskać lepsze wyniki operacyjne, miliardy dolarów oszczędności oraz możliwość sfinansowania AI i innych innowacji.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.riministreet.com, oraz na profilach Rimini Street w serwisach X, Facebook, Instagram i LinkedIn.

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „spodziewa się”, „zakłada”, „wierzy”, „budżet”, „kontynuuje”, „mogłoby”, „obecnie”, „szacuje”, „oczekuje”, „prognoza”, „przyszłość”, „zamierza”, „może”, „perspektywy”, „planuje”, „możliwe”, „cel”, „potencjalne”, „przewiduje”, „prognozuje”, „odzwierciedla”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „powinien”, „będzie”, „byłoby” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. zdolność spółki do pozyskania lub utrzymania klientów, lub sprzedaży dodatkowych produktów lub usług na rzecz dotychczasowych klientów; zdolność spółki do osiągnięcia i utrzymania odpowiedniej stopy wzrostu przychodów; koszty uzyskania przychodu, w tym zmiany kosztów związanych z wysiłkami spółki na rzecz rozwoju oraz wyniki wszelkich wysiłków związanych z zarządzaniem kosztami w celu dostosowania ich do bieżących oczekiwań w zakresie przychodów oraz rozwoju oferty spółki; skutki nasilenia intensywnej konkurencji w branży oraz zdolność spółki do skutecznego konkurowania na rynku; zdolność spółki do skutecznego edukowania rynku na temat zalet świadczonego przez nią wsparcia oraz oferowanych usług zarządzanych w zakresie oprogramowania ERP oraz do sprzedaży produktów i usług składających się na portfel rozwiązań „Rimini Smart Path™”, w tym między innymi rozwiązań ERP opartych na agentowej AI; zamiary spółki co do modelu cen i oczekiwania w zakresie oszczędności klientów w przypadku korzystania z oferty innych dostawców; rozwój panoramy produktów do zarządzania oprogramowaniem ERP i świadczenia wsparcia w tym zakresie dla klientów oraz potencjalnych klientów; szacowana wielkość całkowitego potencjalnego rynku; wpływ sezonowych trendów na wyniki działalności spółki, w tym na cykle przedłużeń umów dotyczących wsparcia świadczonego przez dostawców oprogramowania i usług zarządzanych; wpływ działań dostawców oprogramowania dla firm w zakresie sprzedaży aktualizacji lub migracji do wersji ich oprogramowania w chmurze na wyniki działalności spółki; zdolność spółki do zwiększenia skali działalności w odpowiednim tempie, by wyjść naprzeciw zmieniającym się potrzebom klientów, lub odpowiedniego zmniejszenia kosztów w reakcji na zmiany zapotrzebowania ze strony klientów; ryzyko wynikające z wdrażania technologii sztucznej inteligencji („AI”) w produktach i usługach spółki oraz wszelkie niedoskonałości związane z technologiami AI wykorzystywanymi przez spółkę lub jej dostawców zewnętrznych i usługodawców; zdolność spółki do utrzymania, ochrony i poprawy wizerunku marki; utratę co najmniej jednego członka kadry kierowniczej oraz zdolność spółki do przyciągnięcia i zatrzymania dodatkowych wykwalifikowanych pracowników technicznych, handlowych i marketingowych; zdolność spółki do rozwoju potencjału marketingowego i handlowego; zdolność spółki do uniknięcia zakłóceń lub spadku wydajności w zakresie oferowanych usług oraz wpływ wszelkich takich zakłóceń lub problemów w zakresie wydajności na działalność spółki; zdolność spółki do zabezpieczenia przed cyberzagrożeniami oraz zapewnienia zgodności z przepisami o ochronie danych i prywatności; oczekiwania spółki co do nowej oferty produktów, innowacyjnych rozwiązań, partnerstw i programów sojuszy oraz zdolność spółki do nawiązania i utrzymania partnerstw o znaczeniu strategicznym; zdolność spółki do rozwoju działalności na arenie międzynarodowej oraz ryzyko związane z prowadzeniem działalności w skali ogólnoświatowej; wycofywanie usług wsparcia w zakresie oprogramowania Oracle PeopleSoft oraz wpływ na przyszłe okresowe przychody i koszty ponoszone w związku z tymi wysiłkami; ciągły wpływ przestrzegania warunków ugody zawartej z Oracle w lipcu 2025 r. oraz zdolność spółki do ich przestrzegania; wpływ trendów makroekonomicznych, w tym inflacji i zmian kursów wymiany walut, a także ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, prawnych i politycznych mających wpływ na branżę, w której spółka prowadzi działalność, oraz na branże, w których prowadzą działalność jej klienci; zdolność spółki do uzyskania znaczących środków dzięki prowadzonej działalności lub pozyskania dodatkowych środków niezbędnych do finansowania i rozwoju działalności oraz inwestowania w nowe usługi i produkty; biznesplan spółki oraz jej zdolność do skutecznego pozyskania inwestycji rozwojowych i innych powiązanych inwestycji oraz do zarządzania nimi; ryzyko związane ze wskaźnikami utrzymania, w tym zdolność spółki do dokładnego prognozowania wskaźników utrzymania; zdolność spółki do ochrony praw własności intelektualnej; zdolność spółki do utrzymania efektywnego systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do sprawozdawczości finansowej; zmiany przepisów, w tym zmiany w przepisach podatkowych lub niekorzystne skutki interpretacji podatkowych spółki; koszty należności celnych, w tym należności celnych w świetle ceł nałożonych przez rząd Stanów Zjednoczonych i potencjalnych handlowych środków odwetowych ze strony odnośnych krajów; zdolność spółki do wypracowania korzyści ze strat netto z działalności operacyjnej; wszelki negatywny wpływ kwestii związanych z ochroną środowiska, kwestiami społecznymi i ładem korporacyjnym („ESG”) na reputację lub działalność spółki oraz jej narażenie na dodatkowe koszty lub ryzyko wynikające ze sprawozdawczości w tych kwestiach; wpływ bieżących zobowiązań w zakresie obsługi zadłużenia w związku z zaciągniętym kredytem oraz zobowiązań finansowych i operacyjnych związanych z działalnością spółki i powiązanym ryzykiem stopy procentowej; wystarczającą ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalającą na spełnienie wymogu zachowania płynności; zmienność cen akcji spółki; ilość i harmonogram wykupów, jeżeli będą realizowane, w ramach programu wykupu akcji oraz zdolność spółki do podnoszenia wartości dla akcjonariuszy w ramach takiego programu; zdolność spółki do utrzymania dobrych relacji z rządem Stanów Zjednoczonych i rządami innych państw oraz do pozyskania nowych umów z podmiotami/agencjami państwowymi; wystąpienie klęsk mogących zakłócić działalność spółki lub jej aktualnych i potencjalnych klientów; przyszłe przejęcia dodatkowych firm lub inwestycje w takie firmy, produkty, subskrypcje lub technologie; oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki ryzyka” w Sprawozdaniu Rocznym Rimini Street złożonym na formularzu 10-K z dnia 30 kwietnia 2026 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na formularzu 10-K, Sprawozdania Kwartalne na formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (U.S. Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany lub prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

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