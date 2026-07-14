STARTEEPO aumenta a 8,8 millones de acciones su participación en Xerox, lo que lo convierte en el segundo mayor accionista de acciones ordinarias

PRAGA--(BUSINESS WIRE)--STARTEEPO Invest (“STARTEEPO”), un fondo de inversión alternativo con sede en Praga especializado en inversiones en acciones cotizadas de alta convicción, acaba de anunciar que ha aumentado su participación como propietario beneficiario en Xerox Holdings Corporation (“Xerox” o la “Compañía”) a 8,8 millones de acciones ordinarias, junto con opciones sobre 140 000 acciones adicionales, tal como se informó en un Formulario 13D modificado presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.

Bostl, Chairman of the Board of STARTEEPO Invest. Según la información sobre el accionariado disponible públicamente, STARTEEPO es ahora el segundo mayor accionista de acciones ordinarias de Xerox. “Hemos alcanzado la participación objetivo establecida para la fase actual de nuestra estrategia de inversión”, declaró Frantisek Bostl, presidente del Consejo de administración de STARTEEPO Invest.

La tesis de inversión de STARTEEPO sigue centrada en la mejora del balance, la asignación disciplinada de capital, la ejecución operativa, la integración exitosa de Lexmark y lo que consideramos una continua infravaloración por parte del mercado del posicionamiento estratégico a largo plazo de Xerox, a medida que las empresas adoptan cada vez más la IA.

STARTEEPO tiene previsto mantener su postura como accionista constructivo a largo plazo y podría seguir colaborando con la administración, el Consejo de administración, los accionistas, los acreedores y otros participantes del mercado en lo que respecta a la estrategia de la empresa, su estructura de capital, sus operaciones y las oportunidades para aumentar el valor a largo plazo para los accionistas.

Encontrará más información en www.starteepo.com/xerox.

Acerca de STARTEEPO Invest

STARTEEPO Invest es un fondo de inversión alternativo con sede en Praga, República Checa, especializado en identificar oportunidades de alta convicción en los mercados públicos de renta variable. La firma adopta un enfoque de inversión fundamental y de largo plazo, respaldado por un análisis disciplinado y una participación activa y constructiva.

Este comunicado refleja exclusivamente la opinión de STARTEEPO y sus filiales, y no la de ninguna otra parte. El presente comunicado tiene únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación u oferta para comprar o vender valores. Las opiniones expresadas por STARTEEPO se basan en información de acceso público y en análisis propios. STARTEEPO podrá, en cualquier momento y sin previo aviso, comprar, vender, reducir, aumentar o modificar de cualquier otra manera su posición de inversión, incluso por motivos que puedan diferir de las opiniones expresadas en este comunicado. Invertir en valores implica riesgos significativos, incluida la posible pérdida del capital invertido. Los resultados pasados no constituyen un indicador confiable de resultados futuros. Cada inversor deberá realizar su propia investigación y el correspondiente proceso de debida diligencia, o consultar con un asesor financiero, legal o impositivo debidamente autorizado antes de tomar cualquier decisión de inversión.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.