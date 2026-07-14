STARTEEPOتزيد حصتها في Xerox إلى 8.8 مليون سهم، لتصبح ثاني أكبر مساهم عادي

--(BUSINESS WIRE)--براغاليوم، أعلنت شركة STARTEEPO Invest ‏("STARTEEPO")‏، وهي صندوق استثمار بديل مقره براغ يركز على استثمارات الأسهم العامة العالية اليقين، أنها زادت من حصتها في ملكية شركة Xerox Holdings Corporation ‏ ("Xerox" أو "الشركة") ‏إلى 8.8 مليون سهم عادي، بالإضافة إلى خيارات على 140 ألف سهم إضافي، كما هو موضح في ملف الجدول 13D المعدل المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

استنادًا إلى إفصاحات الملكية المتاحة للجمهور، أصبحت STARTEEPO الآن ثاني أكبر مالك للأسهم العادية في شركة Xerox. وقال Frantisek Bostl، رئيس مجلس إدارة شركة STARTEEPO Invest: ‏" لقد وصلنا إلى مستوى الملكية المستهدف المحدد للمرحلة الحالية من استراتيجيتنا الاستثمارية."

تتمحور الفرضية الاستثمارية لشركة STARTEEPO حول تحسين المركز المالي، والانضباط في تخصيص رأس المال، وجودة التنفيذ التشغيلي، والدمج الناجح لشركة Lexmark، بالإضافة إلى ما نراه من استمرار السوق في بخس القيمة الحقيقية للموقع الاستراتيجي طويل الأجل لشركة Xerox، في ظل التوجه المتزايد للشركات نحو تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتعتزم STARTEEPO أن تظل مساهمًا بناءً على المدى الطويل، وقد تستمر في التواصل مع الإدارة ومجلس الإدارة والمساهمين والدائنين وغيرهم من المشاركين في السوق في ما يتعلق باستراتيجية الشركة وهيكلها الرأسمالي وعملياتها وفرص تعزيز قيمة المساهمين على المدى الطويل.

تتوفر معلومات إضافية على الموقع الإلكتروني التالي: www.starteepo.com/xerox.

نبذة عنSTARTEEPO Invest

صندوق STARTEEPO Invest هو صندوق استثمار بديل يقع مقره في مدينة براغ بجمهورية التشيك، ويركز على اقتناص الفرص الاستثمارية عالية اليقين (التي يمتلك فيها الصندوق قناعة وثقة مطلقة) في أسواق الأسهم العامة. وتعتمد الشركة نهجًا استثماريًا أساسيًا طويل الأجل، مع التركيز على التحليل المنضبط والمشاركة البناءة.

تعبر هذه المراسلة حصريًا عن رأي شركة STARTEEPO والشركات التابعة لها وليس عن أي طرف آخر. وغرض هذه المراسلة هو الإعلام فقط، ولا تشكل نصيحة استثمارية، أو توصية، أو عرضاً لشراء أو بيع أي أوراق مالية. تستند آراء STARTEEPO المذكورة هنا إلى معلومات متاحة للعلن وتحليلاتها الخاصة. يجوز لشركة STARTEEPO، في أي وقت ودون إشعار مسبق، شراء أو بيع أو تخفيض أو زيادة أو تغيير مركزها الاستثماري بأي شكل آخر، بما في ذلك لأسباب قد تتعارض مع الآراء المعبر عنها في هذه المراسلة. ينطوي الاستثمار في الأوراق المالية على مخاطر جسيمة، بما في ذلك احتمال خسارة رأس المال المستثمر. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا به للنتائج المستقبلية. يجب على كل مستثمر إجراء أبحاثه المستقلة وفحصه النافي للجهالة أو استشارة مستشار مالي أو قانوني أو ضريبي مرخص قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

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المصدر: STARTEEPO Invest