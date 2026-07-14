RS2 Financial Services GmbH sélectionnée pour participer au projet pilote de l'euro numérique de la BCE

FRANCFORT, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--RS2 Financial Services GmbH, un établissement de monnaie électronique supervisé par la BaFin et faisant partie de RS2 Group, exerçant sous sa marque innovante Beyond by RS2, a été sélectionnée pour participer en tant que prestataire de services de paiement acquéreur au projet pilote d'euro numérique de l'Eurosystème.

Ce projet pilote marque la transition entre la préparation technique et la validation pratique, en testant comment un euro numérique potentiel pourrait fonctionner dans les situations de paiement quotidiennes, aussi bien du côté consommateur comme du côté commerçant.

Selon l’annonce officielle de la Banque centrale européenne, RS2 Financial Services GmbH figure parmi les 36 prestataires de services de paiement sélectionnés pour participer au programme. Les entreprises participantes représentent un large éventail d’établissements, de modèles économiques et de marchés au sein de la zone euro.

RS2 Financial Services GmbH apportera son expertise en matière d'acquisition et de paiements marchands au projet pilote, en exploitant la technologie de paiement native du cloud et les capacités techniques de RS2 Group pour prendre en charge sa mise en œuvre.

L’Eurosystème prévoit de tester une version bêta de l’euro numérique dans des environnements contrôlés et en conditions réelles, notamment pour les paiements entre particuliers et les paiements en magasin. Cette version bêta de l’euro numérique n’aura pas cours légal et toutes les transactions effectuées dans le cadre du programme seront exclusivement destinées aux tests.

Ce projet pilote vise à évaluer le niveau de préparation technique, opérationnelle et des utilisateurs face au cadre de l'euro numérique, tout en offrant aux prestataires de services de paiement participants d'acquérir une expérience pratique du fonctionnement du système dans le commerce quotidien.

Ulrike Schaeffter, co-CEO de RS2 Financial Services GmbH et CPO de RS2 Group, a déclaré :

« Les nouveaux systèmes de paiement ne peuvent générer la confiance des consommateurs et des commerçants que s’ils sont efficaces en situation réelle. Les tests pratiques sont donc essentiels pour comprendre comment un éventuel euro numérique pourrait fonctionner en point de paiement. »

« La participation à ce projet pilote offre à RS2 Financial Services GmbH l’opportunité de mettre à profit son expertise en matière d’acquisition, d’apprendre aux côtés d’autres prestataires de services de paiement et de contribuer à l’évaluation de l’expérience du point de vue des commerçants et des utilisateurs de services de paiement. »

Le projet pilote devrait démarrer au cours du second semestre 2027 sur une durée de 12 mois. Les participants comprendront des prestataires de services de paiement, des commerçants et du personnel de l'Eurosystème, créant ainsi un éventail d'environnements de test et de cas d'utilisation concrets.

Ces résultats contribueront à la phase préparatoire en cours de l’Eurosystème et permettront d’affiner la conception fonctionnelle, les performances techniques et l’expérience utilisateur d’un éventuel futur euro numérique.

La BCE s'est déclarée prête à une éventuelle émission en 2029, sous réserve de l'adoption du règlement européen pertinent. Toute décision d'émettre un euro numérique ne sera prise qu'après la mise en place du cadre législatif requis.

La participation à ce projet pilote ne constitue pas l'approbation d'un quelconque fournisseur de services de paiement et ne modifie en rien la supervision existante.

À propos de RS2 Financial Services GmbH

RS2 Financial Services GmbH est un établissement de monnaie électronique, supervisé par l'Autorité fédérale de surveillance financière allemande (BaFin), qui exerce sous sa marque innovante Beyond by RS2.

En tant que membre de RS2 Group, la société fournit des services de paiement réglementés et accompagne les institutions financières, les commerçants et les prestataires de services de paiement exerçant leurs activités au sein de l'écosystème des paiements européens.

www.beyondbyrs2.com

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