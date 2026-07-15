Presidio Investors تعلن عن بيع ElevATE Semiconductor إلى Diodes Incorporated

--(BUSINESS WIRE)--أوستن، تكساسأعلنت Presidio Investors ("Presidio")، وهي شركة أسهم خاصة تستثمر في الشركات ضمن شريحة السوق المتوسطة الدنيا، اليوم أنها أبرمت اتفاقية نهائية لبيع ElevATE Semiconductor, Inc. ("ElevATE") إلى Diodes Incorporated (المدرجة في بورصة ناسداك بالرمز: DIOD) في صفقة نقدية بالكامل بقيمة 250 مليون دولار أمريكي. يقع المقر الرئيسي لشركة ElevATE في سان دييغو، كاليفورنيا، وهي شركة رائدة في تصميم الدوائر المتكاملة منخفضة الطاقة وعالية الكثافة بدون مسبك لخدمة قطاع معدات الاختبار الآلي (ATE).

ويمثل هذا البيع نجاح أول عملية تخارج عبر صندوق الاستمرارية التابع لـ Presidio، والذي تم تأسيسه في عام 2023 لمواصلة شراكة الشركة مع ElevATE ودعم المرحلة المقبلة من مسيرة نموها. ويؤكد استحواذ إحدى شركات أشباه الموصلات العالمية الرائدة على ElevATE نجاح الاستراتيجية التي قامت عليها أداة الاستمرارية، كما يحقق نتائج قوية للشركة وموظفيها ومستثمري Presidio.

قامت Presidio بأول استثمار لها في ElevATE عام 2018، عندما كانت الشركة عبارة عن فريق صغير يقوده المؤسسون ومتخصصًا في تصميم الرقائق التناظرية لخدمة سوق معدات الاختبار الآلي (ATE). وخلال ما يقرب من ثماني سنوات من الشراكة - حيث شغّل الشريك الإداري Christian Puscasiu والشريك Josef Auboeck مقعدين في مجلس إدارة ElevATE - تعاونت Presidio بشكل وثيق مع فريق الإدارة لتحويل العمليات إلى نموذج مؤسسي أكثر نضجًا، وتعزيز قنوات المبيعات العالمية، وتوسيع محفظة المنتجات، والاستثمار في إمكانات البحث والتطوير التي مكّنت ElevATE من ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في مجال تقنيات اختبار أشباه الموصلات. وخلال هذه المسيرة، اعتمدت الشركة أنظمة تشغيل حديثة وأدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما أتاح لها التوسع بكفاءة مع نمو الطلب. واليوم، تعالج الدوائر المتكاملة التي تقدمها ElevATE أكثر التحديات تعقيدًا في مجال معدات الاختبار الآلي (ATE)، في ظل استمرار نمو الطلب على حلولها مدفوعًا بالتوسع المتسارع في إنتاج أشباه الموصلات الخاصة بقطاعات السيارات والتطبيقات الصناعية ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.

وصرَّح Christian Puscasiu، الشريك الإداري لدى Presidio Investors، قائلاً: "يمثل هذا اليوم محطة فخر لكل من أسهم في مسيرة نجاح ElevATE". "عندما دخلنا في شراكة مع مؤسسي ElevATE في عام 2018، رأينا فريقًا صغيرًا من المهندسين المتميزين عالميًا يمتلك تقنية ذات قدرات وإمكانات تفوق بكثير ما قد يوحي به حجم الشركة في ذلك الوقت. يعود الفضل في المكانة التي وصلت إليها ElevATE اليوم إلى فريقها — من المؤسسين الذين أرسوا الأسس الأولى للشركة، إلى المهندسين الذين واصلوا تطوير تقنياتها ودفع حدود الابتكار، وصولاً إلى Jan وفريقه القيادي الذين نقلوا الشركة إلى مرحلة جديدة من النمو والتميُّز. تُعد Diodes وجهة مثالية لشركة ElevATE، ونحن ممتنون للمستثمرين الذين دعموا هذه الشركة إلى جانبنا في كل مرحلة من مراحل مسيرتها".

وقال Jan Gaudestad، الرئيس التنفيذي لشركة ElevATE، والذي انضم لأول مرة إلى مجلس إدارة الشركة بالتزامن مع استثمار Presidio في عام 2018، ثم عُيّن رئيسًا تنفيذيًا في عام 2024: "لقد كانت Presidio شريكًا حقيقيًا لشركة ElevATE منذ اليوم الأول". "لقد اختبرت هذه الشراكة عن قرب، سواء من خلال دوري كعضو في مجلس الإدارة أو من موقعي كرئيس تنفيذي. استثمرت Presidio في كوادرنا وعملياتنا وخارطة طريق منتجاتنا، كما وفّرت لنا الاستقرار والموارد التي مكّنتنا من التركيز على جوهر خبراتنا — تصميم حلول الاختبار ذات أعلى كثافة وأقل استهلاك للطاقة في القطاع. يُعد استحواذ Diodes نتيجة مباشرة لتلك الشراكة، كما أنه يضع ElevATE في موقع يمكّنها من طرح ابتكاراتها على الساحة العالمية. نيابةً عن فريق ElevATE بأكمله، أود أن أعرب عن خالص تقديرنا لـ Chris وفريق Presidio على مدار ثماني سنوات من الدعم والثقة والشراكة القائمة على تعاون حقيقي".

وقد حصلت الصفقة على موافقة مجلسي إدارة الشركتين ومساهمي ElevATE، ومن المتوقع إتمامها خلال النصف الثاني من عام 2026، رهناً باستيفاء شروط الإغلاق المعتادة، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية.

عملت شركة BofA Securities Inc. كمستشار مالي حصري، فيما عملت شركة Mintz, Levin, Cohn, Ferris, Glovsky and Popeo, P.C. كمستشار قانوني لصالح ElevATE وPresidio فيما يتعلق بالصفقة.

نبذة عن ElevATE Semiconductor

تُعدّ ElevATE Semiconductor, Inc. شركة متخصصة في أشباه الموصلات بدون مسبك، ويقع مقرها الرئيسي في سان دييغو، كاليفورنيا، حيث تختص بتطوير الدوائر المتكاملة لقطاع معدات الاختبار الآلي (ATE). تواجه ElevATE أكثر التحديات تعقيدًا في مجال معدات الاختبار الآلي (ATE) من خلال تصميم حلول تتميز بأقل استهلاك للطاقة وأعلى كثافة، بهدف توفير أقل تكلفة ممكنة للاختبار. لمزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة www.elevatesemi.com.

نبذة عن Presidio Investors

تُعدّ Presidio Investors شركة رائدة في مجال الأسهم الخاصة، يقع مقرها في أوستن، تكساس، وتستثمر في الشركات ذات الجودة ضمن شريحة السوق المتوسطة الدنيا. تجري Presidio استثمارات مسيطرة في شركات متنامية ومتخصصة ضمن قطاعات محدَّدة، وتتبع نهجًا تعاونيًا يهدف إلى مساعدة هذه الشركات على النمو والتطور وتحقيق عوائد متميزة لجميع أصحاب المصلحة. يمتلك الشركاء الرئيسيون في Presidio عقودًا من الخبرة في مجال الاستثمار في الأسهم الخاصة وإدارة الشركات، وتلتزم الشركة بنهج متقدم قائم على التكنولوجيا في تحقيق القيمة، من خلال الشراكة مع شركات محفظتها لتوظيف الذكاء الاصطناعي وأدوات التشغيل الحديثة التي تعزز الكفاءة والنمو. للمزيد من المعلومات حول Presidio، تفضَّل بزيارة: www.presidioinvestors.com.

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