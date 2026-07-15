Andersen Consulting approfondisce le soluzioni di consulenza in Turchia con ODS Consulting Group

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting aggiunge l'azienda collaboratrice ODS Consulting Group, potenziando la sua piattaforma nella trasformazione digitale, nella strategia per la gestione dei talenti e nei servizi di consulenza operativa.

Fondato nel 2008 e con sede in Turchia, ODS Consulting Group offre servizi di consulenza alle organizzazioni alla ricerca di espansione, talenti e opportunità di investimento in Turchia e nei mercati internazionali. Lo studio supporta i clienti attraverso servizi di consulenza in materia di sviluppo aziendale internazionale ed esportazione, soluzioni in ambito di assunzioni e gestione dei talenti, nonché servizi di consulenza sugli investimenti, aiutando le imprese ad ampliare le operazioni, accedere a nuovi mercati, attrarre talenti qualificati e orientarsi nell panorama aziendale della Turchia. Con un approccio multidisciplinare e profonde competenze locali, ODS offre strategie personalizzate che promuovono la crescita sostenibile e la creazione di valore a lungo termine.

“Fin dalla nostra fondazione, ci siamo sempre concentrati sull'aiutare le organizzazioni a sviluppare una crescita sostenibile attraverso una combinazione di conoscenza strategica ed esecuzioni pratiche”, ha dichiarato Onur Seçkin, cofondatore di ODS Consulting Group. “La collaborazione con Andersen Consulting ci permette di ampliare le nostre capacità e supportare clienti con soluzioni più integrate in ambito tecnologico, della gestione dei talenti e dell'espansione globale”.

“Le aziende che si orientano nella trasformazione hanno bisogno di soluzioni che si estendono oltre il mero ambito tecnologico”, ha dichiarato Mark L. Vorsatz, presidente globale e AD di Andersen. “ODS Consulting Group aggiunge forza nell'allineamento delle iniziative digitali con le priorità della forza lavoro e le esigenze operative”.

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una suite completa di servizi che vanno dalla strategia aziendale al business, dalla tecnologia alla trasformazione dell'AI, oltre a soluzioni per il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizio multidimensionale di Andersen Global, e offre competenze del massimo livello nei settori di consulenza, fiscale, legale, delle valutazioni, della mobilità globale e consultivo su una piattaforma globale con più di 50.000 professionisti a livello mondiale e una presenza con oltre 1.000 sedi tramite le sue aziende affiliate e collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice che fornisce soluzioni di consulenza tramite le sue aziende affiliate e collaboratrici in tutto il mondo.

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