STARTEEPO erhöht seine Beteiligung an Xerox auf 8,8 Millionen Aktien und wird zweitgrößter Stammaktionär

PRAG--(BUSINESS WIRE)--STARTEEPO Invest („STARTEEPO“), ein in Prag ansässiger alternativer Investmentfonds mit Schwerpunkt auf überzeugungsbasierten Aktieninvestments, gab heute bekannt, dass er seine wirtschaftliche Beteiligung an der Xerox Holdings Corporation („Xerox“ oder das „Unternehmen“) auf 8,8 Millionen Stammaktien sowie Optionen auf weitere 140.000 Aktien erhöht hat. Dies geht aus einer geänderten Schedule-13D-Meldung an die U.S. Securities and Exchange Commission hervor.

Nach öffentlich zugänglichen Angaben zur Aktionärsstruktur ist STARTEEPO nun der zweitgrößte Inhaber von Stammaktien von Xerox. „Wir haben das Zielniveau für unsere Beteiligung erreicht, das wir für die aktuelle Phase unserer Anlagestrategie festgelegt hatten“, so Frantisek Bostl, Chairman of the Board bei STARTEEPO Invest.

Die Investmentthese von STARTEEPO konzentriert sich weiterhin auf die Verbesserung der Bilanz, eine disziplinierte Kapitalallokation, die operative Umsetzung, die erfolgreiche Integration von Lexmark sowie die aus Sicht von STARTEEPO anhaltende Unterbewertung der langfristigen strategischen Positionierung von Xerox durch den Markt, während Unternehmen zunehmend KI einsetzen.

STARTEEPO will ein konstruktiver, langfristig orientierter Aktionär bleiben und wird auch weiterhin mit der Geschäftsführung, dem Board of Directors, den Aktionären, den Gläubigern und anderen Marktteilnehmern Gespräche über die Strategie, die Kapitalstruktur, die Geschäftstätigkeit des Unternehmens sowie über Möglichkeiten zur Steigerung des langfristigen Shareholder Value führen.

Weitere Informationen sind erhältlich unter www.starteepo.com/xerox.

Über STARTEEPO Invest

STARTEEPO Invest ist ein alternativer Investmentfonds mit Sitz in Prag, Tschechien, der auf die Identifizierung überzeugender Chancen auf öffentlichen Aktienmärkten spezialisiert ist. Die Firma verwendet einen grundlegenden, langfristigen Investitionsansatz mit Schwerpunkt auf disziplinierter Analyse und konstruktiver Beteiligung.

Diese Mitteilung stellt ausschließlich die Meinung von STARTEEPO und seinen Tochtergesellschaften und von keiner anderen Partei dar. Diese Mitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder eine Investitionsberatung oder Empfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Die hierin angegebenen Meinungen von STARTEEPO basieren auf öffentlich verfügbaren Informationen und den eigenen Analysen der Firma. STARTEEPO kann jederzeit und ohne Ankündigung Anteile kaufen oder verkaufen, seine Investitionsposition reduzieren, vergrößern oder anderweitig ändern, selbst aus Gründen, die den in dieser Mitteilung ausgedrückten Ansichten entgegenlaufen. Die Investition in Wertpapiere ist mit erheblichen Risiken verbunden, darunter der potenzielle Verlust der investierten Kapitalsumme. Die vergangene Leistung ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. Jeder Investor sollte eigene unabhängige Nachforschungen anstellen und eine eigene sorgfältige Prüfung durchführen oder einen zugelassenen Finanz-, Rechts- oder Steuerberater konsultieren, bevor Investitionsentscheidungen getroffen werden.

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