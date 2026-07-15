L&T Technology Services gaat samenwerken met Anthropic om AI-gestuurde engineeringinformatie te leveren voor producten en productieprocessen

SAN FRANCISCO & BENGALURU, India--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), een wereldwijde marktleider op het gebied van Engineering Intelligence-oplossingen en ER&D-adviesdiensten, heeft vandaag een samenwerking met Anthropic aangekondigd. Het doel is om Engineering Intelligence te versnellen door Claude-modellen te integreren in engineeringprocessen en de AI-aangedreven platforms van LTTS. De samenwerking zal de zakelijke klanten van LTTS helpen bij het herontwerpen van de manier waarop producten en software worden ontwikkeld, waardoor snellere innovatie en betere resultaten op grote schaal mogelijk worden.

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