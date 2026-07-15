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L&T Technology Services gaat samenwerken met Anthropic om AI-gestuurde engineeringinformatie te leveren voor producten en productieprocessen

Hoogtepunten:

  • LTTS sluit zich aan bij het Claude Partner Network en integreert Claude-modellen in al zijn Engineering Intelligence-platforms, waaronder AgenticIQ, PlxAI, Ainfonix™, AiNexus en AiTest
  • LTTS zet Claude in om zijn zakelijke klanten te helpen bij het transformeren van technische werkprocessen, het versnellen van innovatie en het aanboren van nieuwe omzetkansen

SAN FRANCISCO & BENGALURU, India--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), een wereldwijde marktleider op het gebied van Engineering Intelligence-oplossingen en ER&D-adviesdiensten, heeft vandaag een samenwerking met Anthropic aangekondigd. Het doel is om Engineering Intelligence te versnellen door Claude-modellen te integreren in engineeringprocessen en de AI-aangedreven platforms van LTTS. De samenwerking zal de zakelijke klanten van LTTS helpen bij het herontwerpen van de manier waarop producten en software worden ontwikkeld, waardoor snellere innovatie en betere resultaten op grote schaal mogelijk worden.

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Contacts

Contact voor de media:
Aniruddha Basu
L&T Technology Services Limited
E: Aniruddha.Basu@LTTS.com

Sayanti Chakraborty
L&T Technology Services Limited
E: Sayanti.Chakraborty@LTTS.com

Industry:

L&T Technology Services Limited

NSE:LTTS
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Contacts

Contact voor de media:
Aniruddha Basu
L&T Technology Services Limited
E: Aniruddha.Basu@LTTS.com

Sayanti Chakraborty
L&T Technology Services Limited
E: Sayanti.Chakraborty@LTTS.com

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