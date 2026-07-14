RS2 Financial Services GmbH gekozen voor deelname aan test van de ECB voor de digitale euro

FRANKFURT, Duitsland--(BUSINESS WIRE)--RS2 Financial Services GmbH, een instelling voor elektronisch geld die onder toezicht staat van de BaFin, deel uitmaakt van de RS2 Group en actief is onder het innovatiemerk 'Beyond by RS2', is geselecteerd om als 'acquiring' betaaldienstverlener deel te nemen aan de test van het Eurosysteem voor de digitale euro.

De proef markeert de overgang van technische voorbereiding naar praktische validatie; er wordt getest hoe een potentiële digitale euro zou kunnen functioneren in alledaagse betaalsituaties voor consumenten en handelaren.

Volgens de officiële aankondiging van de Europese Centrale Bank is RS2 Financial Services GmbH een van de 36 betaaldienstverleners die voor deelname aan het programma zijn geselecteerd.

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