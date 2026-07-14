-

RS2 Financial Services GmbH gekozen voor deelname aan test van de ECB voor de digitale euro

In Duitsland gereguleerde instelling voor elektronisch geld draagt expertise op het gebied van 'acquiring' bij aan praktijktests voor een mogelijke toekomstige digitale euro

FRANKFURT, Duitsland--(BUSINESS WIRE)--RS2 Financial Services GmbH, een instelling voor elektronisch geld die onder toezicht staat van de BaFin, deel uitmaakt van de RS2 Group en actief is onder het innovatiemerk 'Beyond by RS2', is geselecteerd om als 'acquiring' betaaldienstverlener deel te nemen aan de test van het Eurosysteem voor de digitale euro.

De proef markeert de overgang van technische voorbereiding naar praktische validatie; er wordt getest hoe een potentiële digitale euro zou kunnen functioneren in alledaagse betaalsituaties voor consumenten en handelaren.

Volgens de officiële aankondiging van de Europese Centrale Bank is RS2 Financial Services GmbH een van de 36 betaaldienstverleners die voor deelname aan het programma zijn geselecteerd.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Contactpersoon voor de media
Funda Ince-Taha
RS2 Group Chief Marketing Officer
funda.taha@rs2.com
Tel.: +49 (0) 6102 730 030

Industry:

RS2 Financial Services GmbH

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)FrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Contactpersoon voor de media
Funda Ince-Taha
RS2 Group Chief Marketing Officer
funda.taha@rs2.com
Tel.: +49 (0) 6102 730 030

More News From RS2 Financial Services GmbH

Samenvatting: RS2 lanceert 'Beyond by RS2' om de volgende generatie Europese fintech aan te drijven

FRANKFURT, Duitsland--(BUSINESS WIRE)--RS2, een wereldwijde Tier-1-aanbieder van infrastructuur en technologische oplossingen voor betalingsverwerking, heeft vandaag de lancering aangekondigd van Beyond by RS2: een nieuw merk voor digitale betalingen dat is ontworpen om fintechbedrijven, -platforms en -betaaldienstverleners te helpen snel diensten voor kaartuitgifte en betalingsacceptatie in heel Europa te lanceren. Voortbouwend op het wereldwijd bewezen BankWORKS-platform van RS2, biedt Beyond...

Samenvatting: RS2 werkt samen met Visa om een end-to-end wereldwijde oplossing voor betalingsverwerking te leveren

FRANKFURT, Duitsland--(BUSINESS WIRE)--RS2, een wereldwijde leverancier van betalingssoftware en verwerkingsoplossingen, heeft vandaag aangekondigd dat het gaat samenwerken met Visa, een wereldleider in digitale betalingen, om een end-to-end infrastructuur voor acceptatie aan te bieden. De nieuwe samenwerking combineert de front-end autorisatiediensten van Visa, terwijl de robuuste infrastructuur van RS2 de back-end verwerking ondersteunt. Deze krachtige combinatie stelt banken, fintechs en han...
Back to Newsroom