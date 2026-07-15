HY10 scelta tra i primi partecipanti per il programma Infinite Private di Visa

PARIGI--(BUSINESS WIRE)--HY10, la prima piattaforma finanziaria e di lifestyle realizzata per persone globalmente mobili e con un patrimonio netto elevato o ultra elevato, oggi ha annunciato di essere tra le prime attività selezionate per partecipare al programma Infinite Private di Visa.

Presentato al Visa Payments Forum (VPF) di Parigi, il lancio riunisce carte di pagamento senza limiti di spesa, servizi di concierge e lifestyle in un'unica piattaforma integrata, alimentata dalla rete globale di pagamenti affidabile di Visa.

L'annuncio giunge mentre più di 2.000 leader provenienti da banche, fintech e gestori di pagamento si riuniscono al Visa Payments Forum per esplorare il futuro del commercio e dei servizi finanziari di fascia alta.

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