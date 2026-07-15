エスリ、ArcGIS for ServiceNowを発表、ロケーション・インテリジェンスを日常の企業ワークフローに統合

カリフォルニア州レッドランズ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 地理情報システム（GIS）の世界的リーダーであるエスリは、2つのプラットフォームを初めて接続する、ArcGIS for ServiceNowを発表しました。この新しい双方向の統合により、ユーザーはロケーション・インテリジェンスを直接、日々のビジネスワークフローに組み込めるようになります。

企業、州や地域政府、公共インフラ、エネルギー、民間企業、ヘルスケア、通信、その他業界でServiceNowを利用している組織は、インシデント、許認可、ファシリティ、ワークオーダーなどの運用データを、ArcGIS内のマップやアプリケーション内で可視化・分析できるようになり、またそれらをServiceNow内でArcGISが運用するマップ上でも可視化できるようになります。ユーザーは両方のプラットフォームで重複なくデータを共有し、事象の発生場所を把握し、既存システムから離れることなく対策を取ることができます。

本統合には2つの要素があります。ServiceNowのビジネスデータをArcGISに取り込むConnector for ServiceNowと、ServiceNowのAIプラットフォーム内でArcGISの機能を利用可能にするArcGIS Maps for ServiceNowです。Connector for ServiceNowにより、ArcGISユーザーはServiceNowのデータをArcGISのエコシステムに組み込んでパターンを特定し、位置情報に基づくインサイトにしたがって行動し、高度な空間分析を実行することができます。またConnector for ServiceNowにより、ArcGIS内でServiceNowのビジネスデータにリアルタイムで直接アクセスが可能になります。ArcGIS Maps for ServiceNowでは、ユーザーはServiceNow AI Platform内の自社の公式エンタープライズGISウェブマップやウェブシーン上でビジネスデータを可視化し、ServiceNowユーザーが日々業務を行う場において、空間分析の活用範囲を拡大することができます。

システムのサイロ化やデータの重複といった長年の課題に対応すべく、本統合では、ServiceNowのビジネスプロセスマネジメントの強みとエスリの最新のGIS機能を組み合わせ、組織がよりスマートかつ迅速に意思決定ができるよう支援します。

「主要なエンタープライズプラットフォームとして、ServiceNowとArcGISは何十万もの企業で併用されているため、この統合は極めて重要な需要に答えるものと言えます。」と、エスリのプロフェッショナルサービス長であるブライアン・クロスは述べています。「プラットフォーム間でシームレスな働きができることは、機敏な運用にとって欠かせません。ArcGIS for ServiceNowは、ビジネスシステムと、GISだけが提供できる実世界の知見とのギャップを埋めるものです。」

ArcGIS for ServiceNowベータ版のリリースは、エスリのユーザーカンファレンス後すぐを予定しており、イベント中にはデモンストレーションも行われます。ArcGIS for ServiceNowについての詳細は、esri.com/en-us/c/product/arcgis-for-servicenowをご覧ください。

エスリについて

地理情報システム（GIS）ソフトウエア、ロケーション・インテリジェンス、マッピング分野のグローバルマーケットリーダーであるエスリは、お客様が運営およびビジネス結果を改善するためにデータの潜在力を最大限に引き出すことができるよう支援します。当社は1969年に米国カリフォルニア州レッドランズで設立され、そのソフトウエアは、フォーチュン500企業、政府機関、非営利機関、大学を含む世界中の数十万の組織に導入されています。6大陸100か国以上に地域事務所、国際代理店、パートナーを抱え、サポートを提供しています。地理空間技術と分析に対する先駆的な取り組みにより、エスリは、地理的アプローチを活用して、世界で最も複雑ないくつかの問題を、ロケーションの重要なコンテキストに配置することで解決する、最も革新的なソリューションを開発しています。詳しくは当社のウェブサイト、 esri.com をご覧ください。

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