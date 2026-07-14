RS2 Financial Services GmbH scelta per partecipare al progetto pilota dell’euro digitale della BCE

FRANCOFORTE, Germania--(BUSINESS WIRE)--RS2 Financial Services GmbH, un istituto di moneta elettronica sottoposto al controllo della BaFin e parte del RS2 Group, che opera con il proprio marchio innovativo Beyond by RS2, è stato scelto per partecipare al progetto pilota sull'euro digitale dell'Eurosistema come fornitore di servizi di pagamento acquirente.

Il progetto pilota segna la transizione dalla preparazione tecnica alla convalida pratica, testando come un potenziale euro digitale potrebbe funzionare in scenari quotidiani di pagamento per clienti e commercianti.

Stando all'annuncio ufficiale della Banca Centrale Europea, RS2 Financial Services GmbH è uno dei 36 fornitori di servizi di pagamento scelti per partecipare al programma.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.