InterSystems ha sido reconocida como líder en el Gartner® Magic Quadrant™ de historia clínica electrónica empresarial
InterSystems ha sido reconocida como líder en el Gartner® Magic Quadrant™ de historia clínica electrónica empresarial
BOSTON--(BUSINESS WIRE)--InterSystems, proveedor de tecnología de datos creativa que gestiona más de mil millones de historias médicas en todo el mundo, ha anunciado hoy que ha sido reconocida como «Líder» de historias clínicas electrónicas (HCE) en el Magic Quadrant de Gartner 2026.
El informe Magic Quadrant de Gartner es el resultado de una investigación sobre un mercado concreto, que ofrece una visión amplia de la posición relativa de los competidores en ese mercado. Mediante una representación gráfica y un conjunto uniforme de criterios de evaluación, el informe Magic Quadrant ayuda a comprender hasta qué punto los proveedores tecnológicos están convirtiendo su estrategia en resultados reales y cómo se están posicionando respecto a la visión de mercado de Gartner.
“Las organizaciones sanitarias están bajo presión para modernizarse sin dejar de ofrecer una atención segura y fiable cada día”, afirmó Don Woodlock, President of InterSystems. “La fortaleza de nuestro enfoque siempre ha residido en combinar una escala global probada, una profunda interoperabilidad y capacidades de IA preparadas para el entorno empresarial, que ayudan a los clínicos y a las organizaciones a modernizarse a su propio ritmo, al tiempo que siguen ofreciendo una atención de primer nivel a sus pacientes”.
InterSystems sigue estando a la vanguardia de la interoperabilidad en los intercambios regionales y nacionales de información sanitaria, así como en aprobaciones regulatorias, gracias a la reciente certificación de su EHR conforme al Reglamento de Productos Sanitarios de la Unión Europea, Clase IIa. Con implantaciones en 29 países fuera de Estados Unidos, InterSystems aporta un enfoque probado a escala global para ofrecer tecnología sanitaria interoperable y adaptable.
InterSystems sigue invirtiendo de forma significativa en el avance de las capacidades de su HCE, ofreciendo opciones de despliegue flexibles —incluidos modelos on-premises, híbridos, gestionados por el proveedor y en cloud pública—, mejoras continuas entregadas mediante un ciclo de releases bimestral, y modelos de precios predecibles de suscripción y SaaS que incluyen capacidades avanzadas de IA.
Este progreso se refleja en ambas plataformas:
InterSystems IntelliCare™ es un sistema de historias clínicas electrónicas (HCE) diseñado con la inteligencia artificial como eje central. La plataforma se ha diseñado a medida para que las organizaciones sanitarias mejoren su productividad, optimicen sus flujos de trabajo y reduzcan la carga administrativa, gracias a la IA y la automatización integradas.
InterSystems TrakCare® es un sistema de información sanitaria integral que utilizan más de 600 hospitales en todo el mundo. TrakCare simplifica la prestación de la atención integrada en hospitales, entornos comunitarios y sistemas sanitarios nacionales, proporcionando una historia clínica unificada y una plataforma interoperable para la atención coordinada.
Gartner, «Magic Quadrant for Enterprise Electronic Health Records», Veronica Walk, Jonathan Rivera, 6 de julio de 2026.
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