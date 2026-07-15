HY10, seleccionada entre los primeros participantes del programa Infinite Private de Visa

PARÍS--(BUSINESS WIRE)--HY10, la primera plataforma financiera y de estilo de vida diseñada para personas con un patrimonio elevado y muy elevado que viajan por todo el mundo, ha anunciado hoy que se encuentra entre las primeras empresas seleccionadas para participar en el programa Infinite Private de Visa.

Presentado en el Visa Payments Forum (VPF) de París, este lanzamiento aúna tarjetas de pagos sin límite de gasto, servicios de conserjería y de estilo de vida en una única plataforma integrada, que funciona gracias a la fiable red internacional de pagos de Visa.

El anuncio se produce en un momento en el que más de 2000 dirigentes de bancos, empresas de tecnología financiera y proveedores de pagos se reúnen en el Visa Payments Forum para analizar el futuro del comercio y los servicios financieros de alta gama.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.