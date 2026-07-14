-

InterSystems è stata nominata Leader nel Magic Quadrant™ 2026 di Gartner® nella categoria Enterprise Electronic Health Records

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--InterSystems, fornitore globale di tecnologie per la gestione innovativa dei dati, ha annunciato oggi di essere stata riconosciuta come Leader nel Magic Quadrant™ Gartner® 2026 per le soluzioni di Enterprise Electronic Health Records (EHR).

Un Magic Quadrant™ Gartner® rappresenta il risultato di un’attività di ricerca condotta su uno specifico mercato e offre una visione d’insieme del posizionamento relativo dei principali concorrenti.

Attraverso una rappresentazione grafica e un insieme uniforme di criteri di valutazione, un Magic Quadrant™ aiuta a comprendere rapidamente quanto efficacemente i fornitori di tecnologia stiano realizzando la propria visione dichiarata e come si posizionino rispetto all’analisi di mercato di Gartner.

“Le organizzazioni sanitarie sono chiamate a modernizzarsi, continuando al tempo stesso a garantire ogni giorno cure sicure e affidabili”, ha dichiarato Don Woodlock, Presidente di InterSystems. “La forza del nostro approccio è sempre stata quella di combinare una comprovata scalabilità globale, una interoperabilità avanzata e funzionalità di intelligenza artificiale pensate per l’adozione su larga scala, che aiutano i clinici e le organizzazioni ad adottare nuove tecnologie secondo i propri tempi, continuando a offrire ai pazienti cure di eccellenza.”

InterSystems continua a essere all’avanguardia nelle soluzioni di interoperabilità per la condivisione delle informazioni sanitarie, nonché in ambito regolatorio, come dimostra la recente certificazione della propria soluzione di Sistema Informativo Ospedaliero ai sensi del Regolamento Europeo sui Dispositivi Medici, Classe IIa.

Con implementazioni in 29 Paesi al di fuori degli Stati Uniti, InterSystems porta alle organizzazioni sanitarie un’esperienza comprovata a livello globale nella realizzazione di tecnologie interoperabili, flessibili e adattabili.

InterSystems continua a investire in modo significativo nell’evoluzione delle proprie soluzioni di sistemi informativi ospedalieri e cartella clinica elettronica, supportati da opzioni di deployment flessibili — on-premises, ibride, gestite dal vendor e su cloud pubblico — da continui miglioramenti rilasciati con un ciclo bimestrale e da modelli di prezzo prevedibili, in sottoscrizione e SaaS, che includono funzionalità avanzate di intelligenza artificiale. Questo progresso si riflette in entrambe le piattaforme:

InterSystems IntelliCare™ è un sistema informativo ospedaliero di nuova generazione progettato con l’intelligenza artificiale al centro. La piattaforma è stata sviluppata su misura per aiutare le organizzazioni sanitarie a migliorare la produttività, semplificare i flussi di lavoro clinici e ridurre il carico amministrativo grazie all’intelligenza artificiale e all’automazione integrate.

InterSystems TrakCare® è un sistema informativo sanitario completo e consolidato, utilizzato a livello globale da oltre 600 ospedali. TrakCare supporta l’erogazione integrata delle cure tra ospedali, strutture territoriali e sistemi sanitari nazionali, offrendo una cartella paziente unificata e una piattaforma interoperabile per una presa in carico coordinata.

Gartner, Magic Quadrant for Enterprise Electronic Health Records, Veronica Walk, Jonathan Rivera, 6 luglio 2026.

Gartner e Magic Quadrant sono marchi registrati di Gartner, Inc. e/o delle sue affiliate.

Gartner non sostiene alcuna azienda, fornitore, prodotto o servizio rappresentato nelle proprie pubblicazioni e non consiglia agli utenti di tecnologie di scegliere esclusivamente i fornitori con le valutazioni più elevate o con altre designazioni. Le pubblicazioni Gartner riflettono le opinioni dell’organizzazione di Gartner dedicata agli insight di business e tecnologia e non devono essere interpretate come dichiarazioni di fatto. Gartner declina ogni garanzia, espressa o implicita, in relazione alla presente pubblicazione, incluse eventuali garanzie di commerciabilità o idoneità a uno scopo particolare.

Per ulteriori informazioni: http://www.intersystems.com/it/

Contacts

Contatti stampa InterSystems

InterSystems Italia - Contatto PR:
Alessandro Adamo
alessandro.adamo@intersystems.com
+39 3482880017

Industry:

InterSystems

Details
Headquarters: Boston, MA
CEO: Phillip (Terry) Ragon
Employees: 1300
Organization: PRI
Release Versions
EnglishItalian

Contacts

Contatti stampa InterSystems

InterSystems Italia - Contatto PR:
Alessandro Adamo
alessandro.adamo@intersystems.com
+39 3482880017

More News From InterSystems

InterSystems IntelliCare è il primo Sistema Informativo Ospedaliero basato nativamente sull’Intelligenza Artificiale a ottenere la certificazione come Dispositivo Medico nell’Unione Europea

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--InterSystems, leader globale nelle tecnologie per la gestione innovativa dei dati sanitari, ha annunciato oggi che le proprie soluzioni di Sistema Informativo Ospedaliero hanno ottenuto la certificazione come dispositivi medici di Classe IIa ai sensi del Medical Device Regulation (MDR), la normativa europea che disciplina i dispositivi medici nell’Unione Europea (Regolamento UE 2017/745). Questo riconoscimento rende InterSystems la prima azienda a ottenere nell’Unione E...

InterSystems nomina l'ex leader del NHS e del Mass General, Tim Ferris, come vicepresidente della divisione Healthcare Practice

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--InterSystems, leader globale nelle tecnologie per la gestione dei dati sanitari, ha annunciato oggi la nomina di Tim Ferris, M.D., a vicepresidente della divisione Healthcare. L’annuncio è stato dato in occasione della HIMSS Global Health Conference & Exhibition 2026. Nel suo nuovo ruolo, Ferris contribuirà a guidare la direzione clinica e strategica delle soluzioni sanitarie di InterSystems a livello globale, mettendo a disposizione una visione ampia e trasversa...

InterSystems premiata con quattro riconoscimenti 2026 Best in KLAS

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--InterSystems, leader globale nelle tecnologie per la gestione dei dati sanitari, oggi ha annunciato di aver ricevuto quattro premi Global 2026 Best in KLAS. La società si è aggiudicata il primo posto in classifica nella categoria Acute Care EHR (cartelle cliniche elettroniche) in Asia, Oceania e Francia, e nella categoria Shared Care Records (soluzioni per la condivisione dei dati clinici) in Europa. Best in KLAS è il riconoscimento annuale di KLAS Research dedicato all...
Back to Newsroom