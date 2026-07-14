InterSystems è stata nominata Leader nel Magic Quadrant™ 2026 di Gartner® nella categoria Enterprise Electronic Health Records

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--InterSystems, fornitore globale di tecnologie per la gestione innovativa dei dati, ha annunciato oggi di essere stata riconosciuta come Leader nel Magic Quadrant™ Gartner® 2026 per le soluzioni di Enterprise Electronic Health Records (EHR).

Un Magic Quadrant™ Gartner® rappresenta il risultato di un’attività di ricerca condotta su uno specifico mercato e offre una visione d’insieme del posizionamento relativo dei principali concorrenti.

Attraverso una rappresentazione grafica e un insieme uniforme di criteri di valutazione, un Magic Quadrant™ aiuta a comprendere rapidamente quanto efficacemente i fornitori di tecnologia stiano realizzando la propria visione dichiarata e come si posizionino rispetto all’analisi di mercato di Gartner.

“Le organizzazioni sanitarie sono chiamate a modernizzarsi, continuando al tempo stesso a garantire ogni giorno cure sicure e affidabili”, ha dichiarato Don Woodlock, Presidente di InterSystems. “La forza del nostro approccio è sempre stata quella di combinare una comprovata scalabilità globale, una interoperabilità avanzata e funzionalità di intelligenza artificiale pensate per l’adozione su larga scala, che aiutano i clinici e le organizzazioni ad adottare nuove tecnologie secondo i propri tempi, continuando a offrire ai pazienti cure di eccellenza.”

InterSystems continua a essere all’avanguardia nelle soluzioni di interoperabilità per la condivisione delle informazioni sanitarie, nonché in ambito regolatorio, come dimostra la recente certificazione della propria soluzione di Sistema Informativo Ospedaliero ai sensi del Regolamento Europeo sui Dispositivi Medici, Classe IIa.

Con implementazioni in 29 Paesi al di fuori degli Stati Uniti, InterSystems porta alle organizzazioni sanitarie un’esperienza comprovata a livello globale nella realizzazione di tecnologie interoperabili, flessibili e adattabili.

InterSystems continua a investire in modo significativo nell’evoluzione delle proprie soluzioni di sistemi informativi ospedalieri e cartella clinica elettronica, supportati da opzioni di deployment flessibili — on-premises, ibride, gestite dal vendor e su cloud pubblico — da continui miglioramenti rilasciati con un ciclo bimestrale e da modelli di prezzo prevedibili, in sottoscrizione e SaaS, che includono funzionalità avanzate di intelligenza artificiale. Questo progresso si riflette in entrambe le piattaforme:

InterSystems IntelliCare™ è un sistema informativo ospedaliero di nuova generazione progettato con l’intelligenza artificiale al centro. La piattaforma è stata sviluppata su misura per aiutare le organizzazioni sanitarie a migliorare la produttività, semplificare i flussi di lavoro clinici e ridurre il carico amministrativo grazie all’intelligenza artificiale e all’automazione integrate.

InterSystems TrakCare® è un sistema informativo sanitario completo e consolidato, utilizzato a livello globale da oltre 600 ospedali. TrakCare supporta l’erogazione integrata delle cure tra ospedali, strutture territoriali e sistemi sanitari nazionali, offrendo una cartella paziente unificata e una piattaforma interoperabile per una presa in carico coordinata.

Gartner, Magic Quadrant for Enterprise Electronic Health Records, Veronica Walk, Jonathan Rivera, 6 luglio 2026.

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Per ulteriori informazioni: http://www.intersystems.com/it/