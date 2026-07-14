SLB与Liberty Energy将组建数据中心基础设施和电力战略联盟

休斯顿和丹佛--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球能源技术公司SLB (NYSE: SLB)今日宣布与Liberty Energy Inc. (NYSE: LBRT)达成协议以组建战略联盟，为全球新建数据中心项目提供模块化基础设施和一体化发电解决方案。

此次合作将汇聚双方在模块化基础设施、发电和运营方面的互补专长，以支持新数据中心容量的快速部署，并帮助全球领先的AI公司应对日益复杂的能源需求。

AI和高性能计算的增长正在推动对数据中心容量的空前需求。随着开发商致力于增加新的计算能力，许多人正在寻求表后(behind-the-meter)电力解决方案，这种解决方案可以独立于传统电网连接进行部署，同时随着电力需求的增长提高可靠性、效率和灵活性。

SLB新能源与工业业务总裁Gavin Rennick表示：“AI基础设施的瓶颈不再仅仅是计算能力，而在于能否按市场目前要求的时间表交付基础设施和电力。通过整合互补的基础设施和电力能力，我们将帮助开发商加速新数据中心容量的部署。”

根据计划中的联盟约定，SLB将提供模块化基础设施解决方案、项目执行能力和全球市场覆盖，而Liberty将提供模块化发电系统、表后智能电力控制和运营专长。

Liberty Energy首席执行官Ron Gusek表示：“AI能源基础设施的规模和复杂性正在从根本上改变电力系统的建设和部署方式。Liberty的综合电力服务平台旨在满足这一转型需求，因为客户越来越重视定制化的集成解决方案。在与SLB长期合作关系的基础上，我们很高兴能带来解决当前容量限制的电力解决方案，同时支持下一代能源系统。”

除了交付基础设施和电力解决方案外，两家公司还计划开展技术合作，旨在提高未来数据中心能源系统的效率、灵活性和环境绩效，包括混合动力系统、数字能源管理和先进电力架构。

自2024年4月以来，SLB已为数据中心项目交付了超过1.3吉瓦的预制模块化基础设施，并预计到今年年底全球累计交付量将超过2吉瓦。Liberty计划到2029年部署约3吉瓦的电力项目。

要点：

SLB和Liberty Energy宣布达成协议以组建战略联盟，为全球数据中心项目提供模块化基础设施解决方案和一体化发电。

计划中的联盟将结合SLB的模块化数据中心基础设施解决方案和项目执行专长，以及Liberty的模块化发电和智能表后电力管理能力，以支持对AI和高性能计算基础设施日益增长的需求。

随着开发商寻求上线新的计算能力，计划中的联盟旨在满足对表后电力解决方案日益增长的需求，这些解决方案可以独立于传统电网连接的时间表进行部署。

两家公司还计划在未来的技术计划上进行合作，重点关注混合动力系统、数字能源管理和先进电力架构，以支持不断发展的数据中心能源需求。

关于SLB

SLB (NYSE: SLB)是一家全球科技公司，百年来始终致力于推动能源创新。我们的业务遍布全球100多个国家和地区，而员工的来源地几乎是运营所在国家和地区的两倍。我们每天都致力于石油和天然气创新、大规模数字化、行业脱碳以及开发和扩展新能源系统，以加快能源转型。如需了解更多信息，请访问 slb.com 。

关于Liberty Energy

Liberty Energy Inc. (NYSE: LBRT)是一家领先的能源服务公司。Liberty是北美陆上石油、天然气和增强型地热能生产商最大的完井服务和技术提供商之一。Liberty还拥有并运营Liberty Power Innovations LLC，提供先进的分布式电力和储能解决方案，并得到先进核能、增强型地热能以及电池储能系统领域的战略合作关系的支持，服务于工商业、数据中心、能源和采矿行业。Liberty成立于2011年，始终专注于通过创新和卓越的文化以及下一代技术的开发来创造价值。Liberty总部位于科罗拉多州丹佛。如需了解更多信息，请访问www.libertyenergy.com和libertypowerinnovations.com，或发送电子邮件至IR@libertyenergy.com联系投资者关系部。

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