BioTalent Canada et Fairleigh Dickinson University Vancouver s’associent pour renforcer le développement des talents en sciences de la vie

OTTAWA, Ontario & VANCOUVER, British Columbia--(BUSINESS WIRE)--BioTalent Canada et Fairleigh Dickinson University (FDU) Vancouver ont annoncé un nouveau partenariat visant à renforcer le développement de la main-d’œuvre, à approfondir l’engagement de l’industrie et à soutenir la croissance du secteur des sciences de la vie en Colombie-Britannique.

Ce partenariat réunit l’expertise de BioTalent Canada en matière de développement de la main-d’œuvre en biosciences, d’intelligence du marché du travail, de développement des compétences et de mobilisation des employeurs, avec l’accent croissant de FDU Vancouver sur une éducation axée sur la carrière, y compris des occasions liées à son programme de Master of Administrative Studies, son programme de Master of Health Administration, d’autres programmes liés à la santé, ainsi que des stages et des projets de synthèse. Ensemble, les organisations exploreront des occasions de créer des liens entre les étudiants, les éducateurs et les employeurs de manière à favoriser l’apprentissage en situation réelle et à répondre à l’évolution des besoins en talents de la bioéconomie canadienne.

Alors que FDU Vancouver se prépare à son déménagement à Oakridge Park et à l’ouverture de nouveaux espaces qui soutiendront l’apprentissage, la collaboration et les événements communautaires, ce partenariat reflète un engagement commun à renforcer les liens entre l’éducation et l’industrie. À l’approche de deux décennies de présence à Vancouver, le moment souligne également l’investissement continu de l’établissement dans la région et son expansion stratégique vers des secteurs tels que la santé, les programmes connexes à la santé et les sciences de la vie.

« Ce partenariat reflète le type de collaboration nécessaire pour renforcer la main-d’œuvre en sciences de la vie du Canada », déclare Robert Henderson, président et chef de la direction de BioTalent Canada. « En tant qu’organisation axée sur les besoins en talents de la bioéconomie canadienne, nous savons que des liens renforcés entre l’éducation et l’industrie sont essentiels à la création d’une main-d’œuvre qualifiée et prête pour l’avenir. En travaillant avec FDU Vancouver, nous pouvons contribuer à créer des passerelles concrètes entre l’apprentissage et l’emploi tout en soutenant les étudiants, les employeurs et les collectivités grâce à un développement des talents éclairé par l’industrie. »

« Il s’agit d’un moment important pour FDU Vancouver alors que nous continuons d’accroître notre présence en Colombie-Britannique et d’approfondir notre approche axée sur des partenariats stratégiques qui créent de la valeur pour les étudiants, les employeurs et la collectivité au sens large », a déclaré Mark Chiarello, chef de l’exploitation de FDU Vancouver. « Le partenariat avec BioTalent Canada renforce notre capacité à relier l’apprentissage académique aux besoins de l’industrie et soutient notre objectif de contribuer de manière significative à l’avenir des sciences de la vie dans la province. »

Pour BioTalent Canada, le partenariat crée de nouvelles occasions de mobiliser les talents émergents et de favoriser des relations plus solides avec les établissements postsecondaires qui investissent dans l’avenir de la bioéconomie. Pour FDU Vancouver, il renforce les efforts visant à accroître la notoriété de son rôle académique et communautaire en évolution, tout en soutenant ses ambitions d’élargir sa présence dans les sciences de la vie et les domaines connexes grâce à une collaboration significative.

Ce partenariat reflète également une occasion plus vaste pour les organisations partout au Canada de collaborer au développement des talents, des compétences et des liens nécessaires pour soutenir l’innovation et la croissance dans la bioéconomie. BioTalent Canada cherche activement à établir des liens avec des établissements d’enseignement, des employeurs et des organisations sectorielles qui partagent un engagement à bâtir une main-d’œuvre résiliente, inclusive et prête pour l’avenir dans la bioéconomie.

Des détails supplémentaires concernant les initiatives, les événements et les occasions liés à ce partenariat seront communiqués dans les mois à venir.

Robert Henderson demeure à votre disposition pour fournir de plus amples renseignements.

À propos de BioTalent Canada

BioTalent Canada est une source de confiance en matière d’intelligence du marché du travail, d’analyses de la main-d’œuvre et de solutions de talents éclairées par l’industrie pour la bioéconomie canadienne. Grâce à la recherche, au soutien aux employeurs, aux ressources de développement de carrière et aux programmes de développement des compétences, l’organisation aide les employeurs en biosciences à trouver, à développer et à retenir les talents dont ils ont besoin pour innover et croître.

À propos de Fairleigh Dickinson University Vancouver

Depuis 2007, FDU Vancouver offre une formation personnelle, globale et transformatrice en Colombie-Britannique. Université complète à vocation publique et sans but lucratif, elle propose des programmes de premier cycle et des cycles supérieurs en phase avec les besoins de l’industrie dans les domaines des affaires, de la santé, de l’hôtellerie et du tourisme, des sciences humaines et des technologies de l’information.

FDU Vancouver combine l’apprentissage en classe avec une expérience pratique grâce à des stages et à des possibilités de travail coopératif. Grâce à des classes à effectif réduit, à un corps professoral de recherche dévoué et à un solide soutien aux étudiants, FDU Vancouver aide les étudiants à développer les compétences et les réseaux dont ils ont besoin pour réussir. Pour en savoir plus, consultez fdu.edu/vancouver.