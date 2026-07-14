Andersen Consulting verdiept adviesoplossingen in Turkije met ODS Consulting Group

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting voegt het samenwerkingsbedrijf ODS Consulting Group toe om zijn platform op gebied van digitale transformatie, talentstrategie en operationele adviesdiensten te verbeteren.

ODS Consulting Group werd in 2008 opgericht en heeft zijn hoofdzetel in Turkije. Het biedt adviesdiensten aan organisaties die op zoek zijn naar groei, talent en investeringsopportuniteiten in Turkije en internationale markten. Het bedrijf ondersteunt klanten bij hun internationale bedrijfsontwikkeling en geeft advies bij export, oplossingen voor aanwerving en talentbeheer, en adviesdiensten bij investeringen, teneinde bedrijven te helpen hun activiteiten uit te breiden, nieuwe markten aan te boren, gekwalificeerd talent aan te trekken en zich in het Turkse handelslandschap een weg te vinden. Met een multidisciplinaire benadering en grondige lokale expertise, zorgt ODS voor strategieën op maat die duurzame groei en het creëren van waarde op lange termijn bevorderen.

“Sinds onze oprichting is onze aandacht gericht op het helpen van organisaties om duurzame groei tot stand te brengen aan de hand van een combinatie van strategisch inzicht en praktische uitvoering,” verklaart Onur Seçkin, medeoprichter van ODS Consulting Group. “De samenwerking met Andersen Consulting stelt ons in staat om onze capaciteiten te verruimen en klanten te ondersteunen met meer geïntegreerde oplossingen op het vlak van technologie, talent en wereldwijde uitbreiding.”

“Bedrijven die transformatie aftasten, hebben nood aan oplossingen die verder reiken dan enkel technologie,” aldus Mark L. Vorsatz, internationaal voorzitter en CEO van Andersen. “ODS Consulting Group voegt kracht toe bij het afstemmen van digitale initiatieven met personeels- en operationele prioriteiten.”

Andersen Consulting is een wereldwijd adviesbureau dat een uitgebreid dienstenpakket biedt op gebied van bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, technologie en AI-transformatie, evenals oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting is geïntegreerd in het multidimensionale servicemodel van Andersen Global en levert expertise van wereldklasse op gebied van consultancy, belastingen, juridische zaken, waarderingen, internationale mobiliteit en advies op een wereldwijd platform met meer dan 50.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid op meer dan 1.000 locaties via zijn aangesloten en samenwerkende bedrijven. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap en biedt consultancyoplossingen aan via zijn aangesloten en samenwerkende bedrijven over de hele wereld.

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