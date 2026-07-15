Esri推出ArcGIS for ServiceNow，将位置智能融入日常企业工作流

加州雷德兰兹--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 地理信息系统(GIS)技术领域的全球领导者Esri宣布推出ArcGIS for ServiceNow，首次将这两个平台连接起来。这项新的双向集成使用户能够将位置智能直接融入其日常业务工作流。

利用ServiceNow的各类组织，包括商业、州和地方政府、公用事业、能源、商业、医疗保健、电信及其他行业的组织，将能够在ArcGIS地图和应用程序中可视化和分析运营数据（如事件、许可、设施及工单），也可以在ServiceNow内部由ArcGIS驱动的地图上对其进行可视化处理。用户可以在两个平台之间共享数据而无需重复，了解事件发生地点，并在不离开现有系统的情况下采取行动。

该集成方案包含两个组件：Connector for ServiceNow，可将ServiceNow业务数据引入ArcGIS；以及ArcGIS Maps for ServiceNow，可在ServiceNow AI平台内启用ArcGIS功能。借助Connector for ServiceNow，ArcGIS用户可以将ServiceNow数据引入ArcGIS生态系统，以识别模式、根据基于位置的洞察采取行动并执行高级空间分析。Connector for ServiceNow支持在ArcGIS中直接实时访问ServiceNow业务数据。借助ArcGIS Maps for ServiceNow，用户可以在ServiceNow AI平台内其组织的权威企业GIS网络地图和网络场景中可视化其业务数据，将空间洞察的范围扩展到ServiceNow用户的日常工作领域。

该集成方案解决了系统孤立和数据重复等长期存在的挑战，通过结合ServiceNow的业务流程管理优势与Esri的高级GIS功能，使组织能够做出更智能、更快速的决策。

Esri专业服务主管Brian Cross表示：“作为领先的企业平台，ServiceNow和ArcGIS在数十万个组织中被同时使用，因此这项集成满足了一项至关重要的需求。跨平台无缝工作的能力对于敏捷运营至关重要，而ArcGIS for ServiceNow弥合了业务系统与只有GIS才能提供的真实世界洞察之间的鸿沟。”

ArcGIS for ServiceNow的测试版预计将在Esri用户大会后不久推出，大会期间将安排演示。如需了解更多关于ArcGIS for ServiceNow的信息，请访问esri.com/en-us/c/product/arcgis-for-servicenow。

关于 Esri

Esri是地理信息系统(GIS)软件、位置智能和地图绘制领域的全球市场领导者，帮助客户释放数据的全部潜力，以改善运营和业务成果。Esri于1969年在美国加州雷德兰兹成立，其软件已在全球数十万个组织中部署，包括《财富》500强企业、政府机构、非营利机构和大学。Esri的区域办事处、国际分销商和合作伙伴遍布六大洲100多个国家/地区，以提供本地支持。凭借对地理空间技术和分析的开创性承诺，Esri开发了最具创新性的解决方案，利用地理方法将一些全球最复杂的问题置于关键的位置环境中加以解决。请访问我们的网站 esri.com.

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