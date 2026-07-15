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Esri introduceert ArcGIS for ServiceNow en integreert locatie-informatie in de dagelijkse bedrijfsworkflows
Esri introduceert ArcGIS for ServiceNow en integreert locatie-informatie in de dagelijkse bedrijfsworkflows
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Nieuwe integratie verbindt platforms en maakt realtime kaartweergave rechtstreeks mogelijk binnen de bestaande systemen
- Esri lanceert ArcGIS for ServiceNow, een integratie die ServiceNow, de AI-controletoren voor bedrijfsvernieuwing, aan ArcGIS koppelt, waardoor locatie-informatie in de dagelijkse bedrijfsworkflows wordt geïntegreerd.
- De oplossing ondersteunt organisaties in onder meer de commerciële sector, de overheid, de gezondheidszorg, nutsbedrijven, de energiesector, de telecommunicatiesector en andere sectoren.
- Gebruikers kunnen incidenten, bedrijfsmiddelen, werkorders, faciliteiten en andere bedrijfsgegevens in real time op kaarten visualiseren binnen ServiceNow of ArcGIS, waardoor de besluitvorming en operationele efficiëntie worden verbeterd.
- Door naadloos gegevens uit te wisselen tussen systemen en bedrijfsgegevens te koppelen aan de geografische context, voorkomt de integratie dat gegevens dubbel worden vastgelegd.
- ArcGIS for ServiceNow wordt kort na de Esri User Conference in bètaversie gelanceerd.
REDLANDS, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Esri, de wereldwijde marktleider op het gebied van GIS-technologie (Geographic Information System), heeft ArcGIS for ServiceNow aangekondigd, waarmee de twee platforms voor het eerst met elkaar worden verbonden.
Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.
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