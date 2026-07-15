Esri introduceert ArcGIS for ServiceNow en integreert locatie-informatie in de dagelijkse bedrijfsworkflows

REDLANDS, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Esri, de wereldwijde marktleider op het gebied van GIS-technologie (Geographic Information System), heeft ArcGIS for ServiceNow aangekondigd, waarmee de twee platforms voor het eerst met elkaar worden verbonden.

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