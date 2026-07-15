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L&T Technology Services geht eine Partnerschaft mit Anthropic ein, um KI-gestützte Engineering-Intelligenz für Produkte und die Fertigung bereitzustellen

Höhepunkte:

  • LTTS tritt dem Claude-Partnernetzwerk bei und integriert Claude-Modelle in seine gesamten Engineering-Intelligence-Plattformen, darunter AgenticIQ, PlxAI, Ainfonix™, AiNexus und AiTest
  • Claude wird von LTTS eingesetzt, um seine Unternehmenskunden dabei zu unterstützen, technische Arbeitsabläufe zu transformieren, Innovationen voranzutreiben und neue Umsatzchancen zu erschließen

SAN FRANCISCO & BENGALURU, Indien--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), ein weltweit führender Anbieter von Lösungen im Bereich „Engineering Intelligence“ sowie von Beratungsdienstleistungen im Bereich ER&D, gab heute eine Partnerschaft mit Anthropic bekannt, um die Entwicklung von „Engineering Intelligence“ voranzutreiben, indem Claude-Modelle in alle technischen Prozesse und die KI-gestützten Plattformen von LTTS integriert werden. Die Zusammenarbeit wird den Unternehmenskunden von LTTS dabei helfen, die Art und Weise, wie Produkte und Software entwickelt werden, neu zu gestalten, was schnellere Innovationen und verbesserte Ergebnisse in großem Maßstab ermöglicht.

Durch den Einsatz von Claude über den gesamten Entwicklungszyklus hinweg und die Bündelung von fundiertem technischem Fachwissen, fortschrittlicher KI und Fachkenntnissen wird der Bereich „Engineering Intelligence“ von LTTS den Kunden ermöglichen, einen höheren Mehrwert zu schaffen. Anstatt einzelne Aufgaben zu automatisieren, ermöglicht sie es Teams, schnellere Entscheidungen zu treffen, Arbeitsabläufe zu optimieren und die Art und Weise, wie Produkte, Produktionsanlagen und industrielle Systeme entworfen, gebaut und gewartet werden, kontinuierlich zu verbessern.

Durch die Integration von Claude-Modellen in seine Plattformen – darunter AgenticIQ, PlxAI, Ainfonix™, AiNexus und AiTest – wird LTTS die Entwicklung über den gesamten Produkt- und Softwareentwicklungszyklus hinweg beschleunigen. Die Integration von Claude erstreckt sich über die Bereiche Wissensmanagement, Softwareentwicklung, Validierung, Test und Lebenszyklusmanagement und ermöglicht es Kunden, Qualität, Produktivität und Markteinführungsgeschwindigkeit zu verbessern.

„Das Ingenieurwesen tritt in eine neue Ära ein, in der Intelligenz zu einem integralen Bestandteil der Produktkonstruktion, der Softwareentwicklung und der technischen Entscheidungsfindung wird“, sagte Amit Chadha, CEO und Managing Director von L&T Technology Services. „Bei LTTS geht es bei unserer Vision von ‚Engineering Intelligence‘ darum, die Arbeit im Ingenieurwesen grundlegend neu zu gestalten und nicht lediglich bestehende Prozesse zu automatisieren. Unsere Partnerschaft mit Anthropic stellt einen bedeutenden Schritt auf diesem Weg dar und ermöglicht es uns, Claude in die Arbeitsabläufe im Ingenieurwesen zu integrieren und die Innovation für unsere weltweiten Kunden voranzutreiben.“

Über L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services (LTTS) ist ein weltweit führender Anbieter von Engineering-Intelligence-Lösungen und ER&D-Beratungsdienstleistungen. Als börsennotierte Tochtergesellschaft von Larsen & Toubro (L&T) bieten wir Dienstleistungen in den Bereichen Konstruktion, Entwicklung, Prüfung und Instandhaltung für Produkte und Prozesse an. Zielgerichtet. Agil. Innovation – damit treiben wir das Wachstum in den Bereichen Mobilität, Nachhaltigkeit und Technologie voran. Zu unserem Kundenstamm zählen 69 Fortune-500-Unternehmen sowie 57 führende ER&D-Unternehmen aus den Bereichen Industrieprodukte, Medizintechnik, Transportwesen, Telekommunikation und Hightech sowie der Prozessindustrie. Mit Hauptsitz in Indien beschäftigen wir zum 30. Juni 2026 über 23.840 Mitarbeiter in 21 weltweiten Designzentren, 30 weltweiten Vertriebsniederlassungen und 103 Innovationslabors.

Weitere Informationen zu L&T Technology Services erhalten Sie unter https://www.ltts.com/.

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Contacts

Medienkontakt:
Aniruddha Basu
L&T Technology Services Limited
E: Aniruddha.Basu@LTTS.com

Sayanti Chakraborty
L&T Technology Services Limited
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L&T Technology Services Limited

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