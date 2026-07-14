Andersen Consulting與ODS Consulting Group攜手合作，深化土耳其顧問解決方案

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting新增合作公司ODS Consulting Group，進一步強化其在數位化轉型、人才策略和營運顧問服務方面的平台實力。

ODS Consulting Group成立於2008年，總部位於土耳其，為尋求在土耳其及國際市場獲得成長、人才和投資機會的企業提供顧問服務。該公司透過國際業務發展與出口顧問、招募與人才管理解決方案以及投資顧問服務來支援客戶，協助企業擴大業務營運、開拓新市場、吸引優秀人才，並駕馭土耳其的商業環境。憑藉跨領域的方法和深厚的本地專長，ODS提供量身打造的策略，推動永續成長和長期價值創造。

ODS Consulting Group共同創辦人Onur Seçkin表示：「自成立以來，我們一直專注於透過策略洞察與務實執行相結合的方式，協助企業實現永續成長。與Andersen Consulting的合作使我們能夠擴大能力，在技術、人才和全球擴張方面為客戶提供更具綜合性的解決方案。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「正在經歷轉型的企業需要的不僅僅是技術層級的解決方案。ODS Consulting Group的加入強化了我們在將數位化措施與勞動力及營運重點相結合方面的實力。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、業務、科技和AI轉型，以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多面向服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過5萬名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在1000多個地點設有分支機構。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

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