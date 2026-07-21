InterSystems als Leader im Gartner® Magic Quadrant™ für Enterprise Electronic Health Records ausgezeichnet

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--InterSystems, ein innovativer Anbieter von Datentechnologie, dessen Lösungen weltweit mehr als eine Milliarde Patientenakten unterstützen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen im Gartner Magic Quadrant 2026 für Enterprise Electronic Health Records (EHR) 2026 als Leader eingestuft wurde.

Ein Gartner Magic Quadrant bietet einen Überblick über einen bestimmten Markt und ordnet die wichtigsten Anbieter im Wettbewerbsumfeld ein. Durch die grafische Darstellung und ein einheitliches Bewertungsverfahren zeigt der Magic Quadrant auf einen Blick, wie erfolgreich Technologieanbieter ihre Vision umsetzen und wie sie im Marktvergleich nach Einschätzung von Gartner abschneiden.

„Gesundheitseinrichtungen stehen unter dem Druck, ihre Systeme zu modernisieren und gleichzeitig Tag für Tag eine sichere und zuverlässige Patientenversorgung sicherzustellen“, sagte Don Woodlock, President von InterSystems. „Die Stärke unseres Ansatzes bestand schon immer darin, bewährte globale Skalierbarkeit, umfassende Interoperabilität und KI-Funktionen für den Unternehmenseinsatz zu kombinieren. So unterstützen wir medizinisches Fachpersonal und Gesundheitseinrichtungen dabei, ihre Systeme in ihrem eigenen Tempo zu modernisieren und ihren Patienten gleichzeitig eine Versorgung auf höchstem Niveau zu bieten.“

Die kürzlich erfolgte Zertifizierung des Krankenhausinformationssystems gemäß der europäischen Medizinprodukteverordnung (MDR) als Medizinprodukt der Klasse IIa markiert einen wichtigen Meilenstein bei der Weiterentwicklung der klinischen Lösungen von InterSystems. Mit Implementierungen in 29 Ländern außerhalb der Vereinigten Staaten verfügt InterSystems über umfassende internationale Erfahrung bei der Bereitstellung interoperabler und anpassungsfähiger Gesundheitstechnologien.

InterSystems investiert weiterhin erheblich in die Weiterentwicklung seiner KIS-Lösungen. Unterstützt wird dies durch flexible Bereitstellungsmodelle – darunter On-Premises-, Hybrid-, Vendor-Managed und Public-Cloud-Umgebungen –, kontinuierliche Weiterentwicklungen im Rahmen eines zweimonatlichen Release-Zyklus sowie planbare Subskriptions- und SaaS-Preismodelle, die fortschrittliche KI-Funktionen einschließen. Diese Weiterentwicklung spiegelt sich in beiden Plattformen wider:

InterSystems IntelliCare™ ist ein KIS der nächsten Generation, bei dem Künstliche Intelligenz von Grund auf integriert ist. Die Plattform unterstützt Gesundheitseinrichtungen dabei, ihre Produktivität zu steigern, klinische Arbeitsabläufe zu optimieren und den administrativen Aufwand durch integrierte KI und Automatisierung zu reduzieren.

InterSystems TrakCare® ist ein bewährtes, umfassendes Gesundheitsinformationssystem, das weltweit in mehr als 600 Krankenhäusern eingesetzt wird. TrakCare unterstützt eine integrierte Versorgung über Krankenhäuser, ambulante Einrichtungen und nationale Gesundheitssysteme hinweg und stellt eine einheitliche Patientenakte sowie eine interoperable Plattform für eine koordinierte Versorgung bereit. (Anmerkung: InterSystems IntelliCare™ und InterSystems TrakCare® werden in ausgewählten Märkten verkauft, jedoch nicht in Deutschland, Österreich und der Schweiz).

Gartner, Magic Quadrant for Enterprise Electronic Health Records, Veronica Walk, Jonathan Rivera, 6. Juli 2026.

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Über InterSystems

InterSystems, ein Anbieter kreativer Datentechnologie, liefert eine einheitliche Grundlage für Anwendungen der nächsten Generation für Kunden aus den Bereichen Gesundheitswesen, Finanzen, Fertigung und Supply Chain in mehr als 80 Ländern. Unsere Datenplattformen lösen Interoperabilitäts-, Geschwindigkeits- und Skalierbarkeitsprobleme für große Organisationen auf der ganzen Welt, um die Macht der Daten freizusetzen und den Menschen zu ermöglichen, Daten auf fantasievolle Weise wahrzunehmen. InterSystems wurde 1978 gegründet und bietet seinen Kunden und Partnern auf der ganzen Welt einen 24×7-Support, der sich durch hervorragende Leistungen auszeichnet. InterSystems befindet sich in Privatbesitz, hat seinen Hauptsitz in Boston, Massachusetts, und unterhält weltweit 38 Niederlassungen in 28 Ländern. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte InterSystems.com.