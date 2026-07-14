Rochester Electronics y Qorvo® se unen para ofrecer disponibilidad a largo plazo de componentes RF

NEWBURYPORT, Mass.--(BUSINESS WIRE)--Rochester Electronics, LLC, principal fuente continua de semiconductores autorizados, y Qorvo®, proveedor líder mundial de soluciones de conectividad y alimentación, ha anunciado hoy el cierre de un acuerdo de distribución mundial. Esta colaboración amplía significativamente el acceso a las soluciones de semiconductores de RF y potencia de alto rendimiento de Qorvo para clientes de todo el mundo, con especial énfasis en la longevidad del suministro y el soporte durante el ciclo de vida.

Gracias a la posición única de Rochester Electronics como fabricante con licencia y fuente continua autorizada de semiconductores, Qorvo amplía la disponibilidad de sus productos para satisfacer las necesidades de diseño del ciclo de vida. Este acuerdo no solo ayuda a garantizar la continuidad de las aplicaciones a largo plazo, sino que también contribuye a la sostenibilidad tecnológica al minimizar la necesidad de rediseñar los sistemas, mitigar los riesgos de los programas en curso y apoyar la reutilización y longevidad de las plataformas de hardware existentes basadas en Qorvo.

“Nuestro acuerdo de distribución con Rochester Electronics refuerza el compromiso de Qorvo de ofrecer soluciones de alto rendimiento con un soporte fiable y continuo”, afirmó Dan Smith, Vicepresidente de Ventas y Distribución Mundial de Qorvo.

Esta alianza estratégica refuerza la cadena de suministro global de Qorvo, enfocándose en la calidad, el rendimiento y la longevidad, apoyando a los mercados clave y los diseños de misión crítica en los sectores aeroespacial, defensa, conectividad, industrial, gestión de energía y comunicaciones.

“Nos sentimos honrados de asociarnos con Qorvo para garantizar el suministro sostenido de sus avanzados productos semiconductores a sectores con estrictos requisitos de fiabilidad y longevidad”, comentó Nick Rabbitt, Vicepresidente de desarrollo de negocios y estrategia de producto en Rochester Electronics. “Juntos, permitimos a ingenieros y fabricantes de equipos originales dar soporte a los sistemas existentes y ampliar los ciclos de vida de los diseños con confianza”.

Acerca de Rochester Electronics

Rochester Electronics es la mayor fuente continua de semiconductores del mundo 100 % autorizada por más de 70 fabricantes líderes en semiconductores.

Como distribuidor de partes de fabricante original, Rochester tiene más de 15,000 millones de dispositivos en su inventario con más de 200,000 números de partes, lo que permite proporcionar el rango más amplio de semiconductores de final de vida útil (EOL) y la gama más variada de semiconductores activos del mundo.

Como fabricante de semiconductores con licencia, Rochester produjo más de 20,000 tipos de dispositivos. Dado que cuenta con más de 12,000 millones de matrices en su inventario, Rochester tiene la capacidad de fabricar más de 70,000 tipos de dispositivos. Rochester ofrece una amplia gama de servicios de manufactura, entre ellos, diseño, procesamiento de obleas, ensamblaje, prueba, confiabilidad y archivado IP, lo que brinda soluciones simples mediante la fabricación completa y permite tiempos de comercialización más rápidos.

Rochester es la solución para el ciclo de vida de los semiconductores. Ninguna otra empresa se compara con la vasta selección de productos, servicios de valor agregado y soluciones de fabricación de Rochester.

Con ventas directas y personal de soporte en todos los mercados principales, nuestro objetivo es satisfacer sus necesidades por teléfono o a través de nuestras plataformas de comercio electrónico en cualquier momento y lugar.

Para obtener más información, visite: www.rocelec.mx

Acerca de Qorvo

Qorvo (Nasdaq: QRVO) suministra soluciones innovadoras de semiconductores que hacen posible un mundo mejor. Combinamos el liderazgo en productos y tecnología, la experiencia en sistemas y la escala de fabricación global para resolver rápidamente los retos técnicos más complejos de nuestros clientes. Qorvo presta servicio a diversos segmentos de alto crecimiento de grandes mercados mundiales, incluidos los de automotriz, consumo, defensa y aeroespacial, industrial y empresarial, infraestructura y móvil.

Visite www.qorvo.com para saber cómo nuestro equipo diverso e innovador está ayudando a conectar, proteger y alimentar nuestro planeta.