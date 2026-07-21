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InterSystems 被评为 Gartner®《企业电子健康记录魔力象限™》中的领导者

波士顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- InterSystems是一家创新型数据技术提供商，其技术支持着全球超过10亿份健康记录，该公司今日宣布，在2026年 Gartner业电子健康记录（EHR）魔力象限报告中被评为“领导者”。

Gartner“魔力象限”是针对特定市场所进行研究的集大成之作，可让您全面了解该市场中各竞争对手的相对地位。 通过采用图表化呈现方式和统一的评估标准，“魔力象限”可帮助您快速了解技术提供商在多大程度上实现了其既定愿景，以及其表现与高德纳（Gartner）的市场展望相比如何。

“医疗保健机构在面临现代化转型压力的同时，仍需每天持续提供安全、可靠的医疗服务，”InterSystems总裁唐·伍德洛克表示。 “我们解决方案的优势一直在于将久经考验的全球规模、深度互操作性以及企业级AI能力相结合，帮助临床医生和医疗机构按照自己的节奏实现现代化转型，同时继续为患者提供世界一流的医疗服务。”

InterSystems 凭借其电子健康记录（EHR）近期获得的欧盟 IIa 类医疗器械法规（MDR）认证，继续在区域及国家层面的健康信息交换以及监管审批方面处于互操作性领域的最前沿。 InterSystems 的部署范围覆盖美国以外的 29 个国家，凭借其经全球实践验证的方法，致力于提供互操作性强且适应性高的医疗保健技术。

InterSystems 持续投入大量资源以提升其电子健康记录（EHR）功能，并提供灵活的部署选项（包括本地部署、混合部署、供应商管理及公有云模式），通过双月发布周期持续进行功能增强，同时采用可预测的订阅和 SaaS 定价模式，其中包含先进的人工智能功能。 这一进展在两个平台上都有所体现：

InterSystems IntelliCare是一款以人工智能为核心设计的下一代电子健康记录（EHR）系统。 该平台专为医疗保健机构量身打造，通过内置的人工智能和自动化功能，帮助其提高工作效率、优化临床工作流程并减轻行政负担。

InterSystems TrakCare® 是一款久经考验的综合性医疗保健信息系统，全球已有超过 600 家医院在使用。 TrakCare 支持在医院、社区机构及国家卫生系统之间提供整合式医疗服务，为协调护理提供统一的患者病历和互操作性平台。

Gartner，《企业电子健康记录魔力象限》，Veronica Walk、Jonathan Rivera，2026年7月6日。

Gartner 和“魔力象限”是 Gartner, Inc. 及其关联公司的商标。

Gartner 不对其出版物中提及的任何公司、供应商、产品或服务予以背书，也不建议技术用户仅选择评级最高或获得其他认定的供应商。 Gartner 出版物仅代表 Gartner 商业和技术洞察组织的观点，不应被视为事实陈述。 Gartner 对本出版物不作任何明示或暗示的保证，包括对适销性或适用于特定目的的任何保证。

关于 InterSystems

InterSystems 是一家创新数据技术提供商，为 80 多个国家的医疗保健、金融、制造和供应链客户提供下一代应用的统一基础。 我们的数据平台为全球大型组织解决互操作性、速度和可扩展性问题，释放数据的力量，让人们以富有想象力的方式洞察数据。 InterSystems 成立于 1978 年，致力于为全球客户和合作伙伴提供 24×7 全天候的卓越支持。 InterSystems 是一家私营企业，总部位于马萨诸塞州波士顿市，在全球 28 个国家设有 38 个分支机构。 欲了解更多信息，请访问 InterSystems.com

Contacts

InterSystems 公关联系人：
Zach Keating
pr@intersystems.com
617-551-5158

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Headquarters: Boston, MA
CEO: Phillip (Terry) Ragon
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