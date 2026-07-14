Zespół Rochester Electronics i Qorvo® oferuje długoterminową dostępność komponentów RF

NEWBURYPORT, Mass.--(BUSINESS WIRE)--Firmy Rochester Electronics LLC, wiodący dostawcą oferujący ciągłą dostępność autoryzowanych układów półprzewodnikowych, oraz Qorvo®, wiodący globalny dostawca rozwiązań w zakresie łączności i zasilania ogłosiły dziś zawarcie ogólnoświatowej umowy dystrybucyjnej z Rochester Electronics LLC, wiodącym dostawcą zapewniającym ciągłą dostępność autoryzowanych układów półprzewodnikowych. Współpraca ta znacznie rozszerza dostępność wysokowydajnych rozwiązań półprzewodnikowych Qorvo na potrzeby systemów radiowych i sterowania zasilaniem dla klientów na całym świecie, ze szczególnym naciskiem na trwałość łańcuchów dostaw i wsparcie cyklu życia.

Dzięki wyjątkowej pozycji Rochester Electronics jako licencjonowanego producenta i autoryzowanego dostawcę zapewniającego stałą dostępność układów półprzewodnikowych Qorvo rozszerza dostępność swoich produktów, aby zaspokoić potrzeby projektowe na przestrzeni całego cyklu życia systemów. Umowa ta nie tylko pomoże zapewnić ciągłość eksploatacji zastosowań o długim cyklu życia, ale także przyczyni się do zrównoważonego rozwoju technologicznego, minimalizując potrzebę przeprojektowywania systemów, zapewniając ograniczanie ryzyka dla trwających programów oraz wspierając proces ponownego wykorzystania i zapewniania długowieczności istniejących platform sprzętowych opartych na Qorvo.

"Nasza umowa dystrybucyjna z Rochester Electronics wzmacnia zaangażowanie Qorvo w dostarczanie wysokowydajnych rozwiązań, w połączeniu z niezawodnym, ciągłym wsparciem" - powiedział Dan Smith, wiceprezes ds. globalnej sprzedaży i dystrybucji w Qorvo.

Ten strategiczny sojusz firm wzmacnia globalny łańcuch dostaw Qorvo, stawia jakość, wydajność i długowieczność komponentów i polegających na nich systemów na pierwszym miejscu - wspierając kluczowe rynki i projekty o znaczeniu krytycznym w lotnictwie, obronności, łączności, przemyśle, systemach sterowania zasilaniem i komunikacji.

„Jesteśmy zaszczyceni mogąc współpracować z Qorvo w celu zapewnienia ciągłej dostępności zaawansowanych produktów półprzewodnikowych tej firmy dla branż o rygorystycznych wymaganiach dotyczących niezawodności i długowieczności systemów” – powiedział Nick Rabbitt, wiceprezes ds. rozwoju biznesu i strategii produktowej w Rochester Electronics. „Wspólnie umożliwiamy inżynierom i producentom OEM wspieranie istniejących systemów i wydłużanie cyklu życia projektów.”

O Rochester Electronics

Rochester Electronics jest największym na świecie dystrybutorem produktów półprzewodnikowych – w 100% autoryzowanych przez ponad 70 wiodących producentów podzespołów półprzewodnikowych.

Jako dystrybutor produktów pozyskanych od producentów oryginalnych podzespołów firma Rochester Electronics dysponuje ponad 15 miliardami sztuk podzespołów obejmujących ponad 200 000 wariantów układów, stanowiąc najbogatszy asortyment produktów dostępnych i wycofanych z rynku ogólnego (EOL).

Jako licencjonowany producent komponentów półprzewodnikowych firma Rochester Electronics wyprodukowała ponad 20 000 typów urządzeń. Posiadając na stanach magazynowych ponad 12 miliardów kostek krzemowych, Rochester Electronics dysponuje możliwościami produkcji ponad 70 000 typów podzespołów. Rochester Electronics oferuje również pełny zakres usług produkcyjnych, w tym projektowanie, obróbkę kostek krzemowych, montaż, testowanie, testowanie niezawodności i archiwizację dokumentacji produktów – zarówno jako osobne usługi jak i jako kompleksowe usługi produkcyjne obejmujące całość procesu produkcyjnego, co pozwala na skrócenie czasu do wprowadzenia podzespołów na rynek.

Rochester to najlepsze rozwiązanie w zakresie cyklu życia półprzewodników. Żadna inna firma nie może się równać z szerokim wyborem produktów, usługami o wartości dodanej i rozwiązaniami produkcyjnymi Rochester.

Dzięki bezpośredniemu personelowi sprzedaży i wsparcia technicznego na wszystkich głównych rynkach, jesteśmy w stanie zaspokoić potrzeby klientów poprzez kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem naszych platform e-commerce w dowolnym miejscu i czasie.

Więcej informacji na stronie: www.rocelec.pl

O Qorvo

Qorvo (Nasdaq: QRVO) to dostawca innowacyjne rozwiązań półprzewodnikowych, które czynią świat lepszym. Łączymy wiodącą pozycję w zakresie produktów i technologii, wiedzę specjalistyczną na poziomie systemów i globalną skalę produkcji, aby szybko rozwiązywać najbardziej złożone wyzwania techniczne naszych klientów. Qorvo obsługuje różnorodne, szybko rozwijające się segmenty dużych globalnych rynków, w tym motoryzacyjny, konsumencki, obronny i lotniczy, przemysłowy, korporacyjny, infrastruktury i systemów mobilnych.

Odwiedź stronę www.qorvo.com aby dowiedzieć się, jak nasz zróżnicowany i innowacyjny zespół pomaga łączyć, chronić i zasilać naszą planetę.