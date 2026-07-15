Neuraptive Therapeutics licencia una innovadora tecnología de estimulación nerviosa biorreabsorbible de Washington University in St. Louis

CHESTERBROOK, Pensilvania--(BUSINESS WIRE)--Neuraptive Therapeutics, Inc., una empresa biotecnológica en fase clínica especializada en lesiones de los nervios periféricos, anunció hoy que obtuvo una licencia exclusiva de Washington University in St. Louis para un dispositivo de estimulación electrónico inalámbrico biorreabsorbible.

La tecnología, desarrollada por investigadores de WashU Medicine en colaboración con Northwestern University, emite pulsos eléctricos dirigidos a los nervios dañados para acelerar la regeneración. El dispositivo es completamente biorreabsorbible; esto significa que se descompone naturalmente en el cuerpo y no requiere una cirugía de seguimiento para su extracción.

“WashU está muy entusiasmado de unirse a una empresa emergente como Neuraptive para respaldar el desarrollo de la plataforma biorreabsorbible originada en nuestros laboratorios de investigación”, señaló Nichole R. Mercier, doctora en filosofía, vicerrectora adjunta y directora gerenta de la oficina de gestión de tecnología de WashU. “Este acuerdo permite que la plataforma siga desarrollándose para mejorar la reparación de los nervios periféricos y tener un impacto positivo en los pacientes”.

Bob Radie, presidente y director ejecutivo de Neuraptive Therapeutics, afirmó: “Este acuerdo es un paso importante para fortalecer nuestra cartera y ofrecer más opciones a los pacientes que padecen lesiones nerviosas. El estimulador biorreabsorbible tiene verdadero potencial, no solo para reparar nervios seccionados de forma independiente sino también como complemento sinérgico de nuestro candidato a producto principal, NTX-001. También tenemos la intención de aprovechar las prometedoras investigaciones preliminares relacionadas con la capacidad del dispositivo para ayudar a acelerar la recuperación de la compresión nerviosa. En términos generales, esta tecnología podría sumar un conjunto de herramientas más amplio para cirujanos y pacientes, con el objetivo de lograr una mejor recuperación funcional, menos problemas a largo plazo y una calidad de vida superior tras estas lesiones complejas”.

El nuevo dispositivo complementa la cartera de productos existente de Neuraptive, que incluye a NTX-001, actualmente en un ensayo de fase 3 para la reparación quirúrgica de la transección de nervios periféricos. Es la opción perfecta para la estrategia de la empresa, que consiste en combinar terapias, sistemas de administración y tecnologías facilitadoras para abordar necesidades no satisfechas en este ámbito. No se revelaron los términos financieros del acuerdo de licenciamiento.

Acerca de Neuraptive

Neuraptive Therapeutics, Inc. es una empresa de biotecnología que se dedica a desarrollar productos médicos y terapéuticos novedosos para mejorar los resultados de médicos y pacientes que se enfrentan a los complejos desafíos de las lesiones de los nervios periféricos. El principal programa de la empresa, NTX-001, es un sistema de reconexión nerviosa diseñado para restaurar la continuidad eléctrica a través de nervios seccionados. Para obtener más información, visite www.neuraptive.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.