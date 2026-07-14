Andersen Consulting rozwija wachlarz rozwiązań doradczych w Turcji, nawiązując współpracę z ODS Consulting Group

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting nawiązuje współpracę z firmą ODS Consulting Group, wzmacniając tym samym swoją platformę pod względem usług w dziedzinie cyfrowej transformacji, strategii pozyskiwania talentów oraz doradztwa operacyjnego.

Założona w 2008 r.ODS Consulting Group z siedzibą w Turcji świadczy usługi doradcze na rzecz organizacji dążących do osiągnięcia rozwoju, pozyskania talentów i wykorzystania możliwości inwestycyjnych w Turcji oraz na rynkach międzynarodowych. Firma wspiera klientów poprzez konsultacje w dziedzinie międzynarodowego rozwoju działalności oraz eksportu, rozwiązania w zakresie rekrutacji i zarządzania talentami, a także usługi doradztwa inwestycyjnego, pomagając przedsiębiorstwom w rozwoju prowadzonej działalności, wkraczaniu na nowe rynki, przyciąganiu wykwalifikowanych talentów i sprawnym funkcjonowaniu w tureckim otoczeniu biznesowym. Stosując multidyscyplinarne podejście i wykorzystując gruntowną znajomość lokalnych realiów, ODS dostarcza dostosowane do potrzeb strategie pozwalające osiągnąć zrównoważony wzrost i długoterminowe korzyści.

– Od momentu założenia firmy nieprzerwanie koncentrujemy się na wspieraniu organizacji w zrównoważonym rozwoju, łącząc strategiczne informacje z praktyczną realizacją – powiedział Onur Seçkin, współzałożyciel ODS Consulting Group. – Dzięki współpracy z Andersen Consulting możemy rozszerzyć zdolności i wspierać klientów za pomocą bardziej zintegrowanych rozwiązań w obszarze technologii, talentów i globalnego rozwoju.

– Firmy dokonujące transformacji potrzebują rozwiązań wykraczających poza samą technologię – powiedział Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen. – ODS Consulting Group wzmacnia nasz potencjał, dostosowując cyfrowe inicjatywy do priorytetów w zakresie siły roboczej i zdolności operacyjnych.

Andersen Consulting jest globalną praktyką konsultingową świadczącą kompleksowy zestaw usług w dziedzinie strategii przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, technologii i transformacji pod kątem wdrażania AI, a także rozwiązań w zakresie kapitału ludzkiego. Andersen Consulting stosuje wielowymiarowy model usług Andersen Global, organizacji zapewniającej światowej klasy konsultacje, usługi podatkowe, prawne, wyceny, usługi w zakresie globalnej mobilności oraz specjalistyczne doradztwo za pośrednictwem ogólnoświatowej platformy skupiającej ponad 50 000 specjalistów z całego świata i obecnej w ponad 1000 lokalizacjach dzięki firmom członkowskim i współpracownikom. Andersen Consulting Holdings LP jest spółką komandytową dostarczającą rozwiązania konsultingowe za pośrednictwem firm członkowskich i współpracowników z całego świata.

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