Marti与Tensor合作在土耳其部署自动驾驶汽车

伊斯坦布尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 土耳其领先的出行超级应用公司Marti Technologies, Inc.（以下简称“Marti”或“该公司”）（NYSE American：MRT）与个人自动驾驶汽车领域的先锋企业Tensor，今日宣布建立为期多年的战略合作伙伴关系，旨在采购并部署Tensor的自动驾驶汽车（“AV”），将其引入Marti在土耳其各地城市的出行平台。

Marti目前在土耳其的20个城市提供网约车服务，这些城市约占该国国内生产总值（GDP）的80%，包括伊斯坦布尔、安卡拉、伊兹密尔、科贾埃利、布尔萨、安塔利亚、科尼亚、阿达纳、梅尔辛、加济安泰普、泰基尔达格、马尼萨、开塞利、穆拉、萨卡里亚、萨姆松、埃斯基谢希尔、代尼兹利、艾登和亚洛瓦。服务上线后，Marti平台的用户将能够直接在Marti应用内呼叫Tensor自动驾驶车辆。

Tensor于2016年在硅谷成立，是首家从零开始开发L4级自动驾驶汽车的公司，该车型同时适用于个人拥有和专业车队运营。凭借十年的自动驾驶汽车研发经验，并持有加州有史以来第二张乘用车无人驾驶测试许可证，Tensor于2025年8月推出了全球首款个人版 高级自动驾驶汽车（Robocar）。尽管该平台专为私人车主打造，但完全具备车队部署功能，其内置的网约车功能可让车辆无缝融入全球自动驾驶出行网络。为最大限度提高车队运行时间和性能，Tensor的架构采用了垂直集成的计算和传感器堆栈，并配备了专有的传感器清洁技术，从而能够快速扩展设计运行域，并通过深入到固件层级的深度空中升级（“OTA”）实现无缝性能增强。

Tensor Robocar由其专有的超级计算机提供支持，该计算机配备了8块NVIDIA Thor-X GPU，可支持其先进的车载人工智能系统，并采用基于高冗余系统的“安全第一”架构。

Tensor首席执行官Jay Xiao博士表示，“我们致力于让自动驾驶普惠大众，并为Marti平台的用户带来高端自动驾驶体验，与Marti的战略合作是这一使命的重要一步。继近期在美国、阿联酋和欧洲宣布合作伙伴关系后，此次合作再次彰显了我们致力于向全球提供安全、高效且可扩展的奢华自动驾驶出行服务的承诺。我们很高兴能与Marti携手，为土耳其全境的平台用户提供最前沿的交通技术。”

Marti创始人兼首席执行官Oguz Alper Oktem表示，“作为土耳其领先的城市出行平台，Marti一直致力于在全国范围内率先推出基于新技术的新型交通服务。我们很自豪能在此成功经验的基础上，与Tensor合作，致力于将自动驾驶网约车服务引入土耳其。凭借我们庞大的实地运营团队、完善的基础设施以及累计约780万名平台独立用户，Marti完全有能力在未来几年内支持Tensor自动驾驶车队的快速、安全部署。’”

关于Tensor

Tensor是一家美国人工智能公司，致力于开发能够赋能人类的智能代理产品。其旗舰产品Tensor Robocar是全球首款高级自动驾驶汽车，也是首款人工智能智能代理车辆——具备完全自动驾驶能力，符合汽车级标准，并专为大规模私人拥有而设计。Tensor于2016年在硅谷成立，总部位于加利福尼亚州圣何塞，业务遍及全球，在巴塞罗那、新加坡和迪拜均设有办事处。

自成立以来，Tensor一直引领着自动驾驶出行领域的发展。该公司于2017年获得了首张加州公共道路测试许可，随后又实现了两项具有历史意义的监管里程碑：成为加州历史上第二家获得加州公用事业委员会（CPUC）颁发的公共机器人出租车测试许可的公司（2019 年），以及第二家获得加州机动车管理局（DMV）颁发的全自动无人驾驶载客车辆运营许可的公司（2020 年）。如今，Tensor继续通过向全球网约车平台和私人车主提供L4级自动驾驶技术，引领代理式人工智能的未来发展。

关于Marti

Marti成立于2018年，是土耳其领先的出行应用公司，提供种类繁多的交通服务。Marti运营一项网约车服务，将乘客与轿车、摩托车和出租车司机进行匹配；提供配送服务；并运营规模庞大的电动轻便摩托车、电动自行车和电动滑板车租赁车队。Marti的所有服务均由专有软件系统和物联网基础设施提供支持。如需了解更多信息，请访问www.marti.tech。

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