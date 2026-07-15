Samsung passa a atuar como licenciatária e licenciante do pool Sisvel Wi-Fi Multimode

LUXEMBURGO--(BUSINESS WIRE)--A Samsung Electronics assinou contrato como licenciatária do pool Sisvel Wi-Fi Multimode e também passou a atuar como licenciante no âmbito do programa.

A decisão da empresa sul-coreana — uma potência global em P&D e uma das principais fornecedoras de smartphones do mundo, além de líder em muitas outras categorias de produtos eletrônicos — não apenas confirma o pool Sisvel Wi-Fi Multimode como um provedor de soluções reconhecido para partes que buscam reduzir os riscos da implementação de Wi-Fi, mas também amplia consideravelmente o escopo da oferta de patentes do programa.

Desde seu lançamento público em janeiro de 2026, a ASUS, a Hewlett Packard Enterprise, a Microsoft e a Sony Group Corporation tornaram-se licenciatárias do pool Sisvel Wi-Fi Multimode. Há também cinco empresas que atuam como licenciantes e licenciatárias: Huawei, Panasonic, Philips, Samsung Electronics e ZTE. As demais licenciadoras são a KPN, a Mitsubishi Electric, a Orange, a Aegis 11 SA, a SK Telecom e a Wilus.

O acordo anunciado hoje encerra o litígio no Distrito Leste do Texas entre a Samsung Electronics e a Wilus.

O portfólio de patentes Sisvel Wi-Fi Multimode abrange tanto as patentes essenciais dos padrões Wi-Fi 6 quanto as do Wi-Fi 7, oferecendo uma maneira eficiente de acesso aos direitos essenciais de Wi-Fi nos próximos anos. Ele sucede o pool de patentes Sisvel Wi-Fi 6, e ao longo de três anos sob esse programa foram firmados acordos com 40 empresas, incluindo Acer, Netgear, Cisco e HP.

“A adesão da Samsung Electronics ao pool Sisvel Wi-Fi Multimode, como licenciante e licenciatária, representa um marco importante”, afirma Nick Webb, diretor-executivo de licenciamento da Sisvel. “Mais uma vez, a solução de pool demonstrou ser uma forma eficaz de prevenir e solucionar disputas relacionadas a patentes de Wi-Fi. Além disso, ela se tornou uma opção de licenciamento ainda mais atraente para os inovadores do ecossistema Wi-Fi.”

“É empolgante contar com a Samsung Electronics no grupo, atuando tanto como licenciatária quanto como licenciante”, afirma Heath Hoglund, diretor de propriedade intelectual da Sisvel. “Dada a dimensão e o alcance da Samsung, isso representa uma validação significativa do programa em diversas categorias de produtos. O Sisvel Wi-Fi MM oferece cada vez mais clareza no licenciamento para implementadores de todos os segmentos e constitui a opção mais eficiente de licenciamento para os titulares de patentes do setor.”

Sobre a Sisvel

A Sisvel é movida pela crença na importância da colaboração, da engenhosidade e da eficiência para atender às necessidades dos detentores de patentes e daqueles que desejam acessar suas tecnologias. Em um mercado complexo e em constante evolução, nosso princípio orientador é criar condições equitativas por meio do desenvolvimento e da implementação de soluções de comercialização flexíveis e acessíveis.

Sisvel | We Power Innovation

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