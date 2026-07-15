三星成为 Sisvel Wi-Fi Multimode 专利池的被许可人和权利人

卢森堡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 三星电子已签约成为 Sisvel Wi-Fi Multimode 专利池的被许可人，并同时以权利人身份加入该项目。

作为研发巨头，全球领先的智能手机供应商，同时也在许多其他电子产品处于领先地位的韩国公司，三星的决定不仅确认了 Sisvel Wi-Fi Multimode 专利池能够为降低 Wi-Fi实施风险提供各方认可的解决方案，也大幅扩展了该项目专利组合的范围。

自 2026 年 1 月公开推出以来，华硕、慧与、微软和索尼集团公司已成为 Sisvel Wi-Fi Multimode 专利池的被许可人。目前还有五家公司同时作为权利人和被许可人：华为、松下、飞利浦、三星电子和中兴。其他权利人包括 KPN、三菱电机、Orange、Aegis 11 SA、SK Telecom 和 Wilus。

今天宣布的协议结束了三星电子与 Wilus 在德克萨斯州东区的诉讼。

Sisvel Wi-Fi Multimode 专利池涵盖Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 7标准必要专利，并为未来多年获取必要 Wi-Fi 权利提供了一种高效途径。它是 Sisvel Wi-Fi 6 专利池的延续。在 Sisvel Wi-Fi 6 项目运营的三年期间，已有 40 家公司达成协议，其中包括 Acer、Netgear、Cisco 和 HP。

“三星电子以权利人和被许可人身份加入，是 Sisvel Wi-Fi Multimode 专利池的一个重要里程碑，” Sisvel 许可业务负责人 Nick Webb 表示。“专利池解决方案再次证明了是预防和解决 Wi-Fi 相关专利争议的有效方式。不仅如此，它现在也成为对 Wi-Fi 创新者更具吸引力的许可方式。”

“三星电子同时作为被许可人和权利人加入专利池是令人振奋的消息，” Sisvel 首席知识产权官 Heath Hoglund表示。“鉴于三星的规模和影响力，这代表着该项目在多个产品类别被认可。Sisvel Wi-Fi MM 正在为众多垂直领域的实施人提供越来越清晰的许可路径，并为该领域的专利权人提供最高效的选择。”

关于 Sisvel

Sisvel坚信，协作、创新和高效，对于平衡专利权人和希望获得技术的实施人之间的需求至关重要。在复杂且不断演变的市场环境中，我们的指导原则是通过建设一个灵活实施、易于获取的商业化解决方案来营造一个公平的竞争环境。