Samsung  (三星) 成為Sisvel Wi-Fi多模專利池之被授權人與授權人

盧森堡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Samsung Electronics已簽約成為Sisvel Wi-Fi多模專利池的被授權人，並同時成為該專利池的授權人。

這家總部位於南韓的企業不僅是全球研發實力強大的公司，也是全球頂尖智慧型手機供應商之一，並在多個電子產品領域中居於領導地位。該公司此次決定，不僅確認了Sisvel Wi-Fi多模專利池為各方在尋求降低Wi-Fi實作風險時所公認的解決方案，同時也顯著擴大了該計畫所提供的專利組合範圍。

自2026年1月正式推出以來，ASUS (華碩)、Hewlett Packard Enterprise (慧與科技)、Microsoft (微軟)和Sony Group Corporation (索尼集團)已加入成為Sisvel Wi-Fi多模專利池的被授權人。此外，目前共有五家公司同時擔任授權人與被授權人：Huawei (華為)、Panasonic (松下)、Philips (飛利浦)、Samsung Electronics和ZTE(中興通訊)。其他授權人包括KPN (荷蘭皇家電信)、Mitsubishi Electric (三菱電機)、Orange (法國電信)、Aegis 11 SA（Sisvel旗下子公司）、SK Telecom (韓國 SK 電信)和Wilus。

今天宣布的這項協議，亦結束了Samsung Electronics與Wilus之間在美國德克薩斯州東區地方法院的訴訟。

Sisvel Wi-Fi多模專利池涵蓋了Wi-Fi 6和Wi-Fi 7的標準必要專利，為未來數年取得Wi-Fi標準必要專利權提供了一種高效的授權途徑。該專利池是Sisvel Wi-Fi 6專利池的延續。在該計畫運作的三年間，已與40家公司達成了許可協議，其中包括Acer (宏碁)、Netgear (網件公司)、Cisco (思科)和HP(惠普)。

Sisvel執行授權主管Nick Webb表示：「讓Samsung Electronics作為授權人和被授權人加入，是Sisvel Wi-Fi多模專利池的一個重要里程碑。專利池解決方案再次證明了其為預防和解決Wi-Fi相關專利糾紛的有效途徑。更重要的是，對於Wi-Fi創新者而言，該專利池現已成為更具吸引力的授權選項。」

Sisvel首席智慧財產權主管Heath Hoglund表示：「Samsung Electronics同時以被授權人和授權人的身份加入專利池，令人感到振奮。由於Samsung的規模和影響力，這代表了該專利池在多個產品類別中獲得了重大認可。Sisvel Wi-Fi MM正為各垂直產業的實施方提供日益清晰的授權環境，並為該領域的專利持有人提供最具效率的授權選擇。」

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