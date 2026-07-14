Celyad Oncology Annonce un Placement Privé de 500.000 euros

MONT-SAINT-GUIBERT, Belgique--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Celyad Oncology SA (Euronext: CYAD) (la « Société » ou « Celyad Oncology ») a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord de souscription pour un financement par placement privé (l’« Opération ») avec une société affiliée de Fortress Investment Group LLC (« Fortress Investment Group »).

Selon les termes de l’accord de souscription, CFIP CLYD (UK) Limited (« Fortress ») souscrira à une augmentation de capital d’un montant total de 500 000 EUR en échange de 2.500.000 actions ordinaires nouvellement émises de Celyad Oncology. Les actions seront émises à un prix de souscription de 0,20 EUR par action, ce qui représente une décote de 15 % par rapport au cours moyen pondéré par les volumes (VWAP) de l’action Celyad Oncology sur Euronext Bruxelles au cours des dix (10) jours de bourse précédant la date de l’avis du comité d’administrateurs indépendants. La clôture du placement privé devrait avoir lieu le ou vers le 15 juillet 2026, sous réserve de la satisfaction des conditions de réalisation habituelles.

Le placement privé est réalisé dans les limites du capital autorisé de la Société tel qu’approuvé par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 14 novembre 2023, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires existants au profit de Fortress. Suite à et sous réserve de l’émission des actions à Fortress, Fortress devrait détenir environ 60,71 % des actions en circulation de la Société et environ 68,84 % des droits de vote.

Le produit net du placement privé servira au fonds de roulement et aux besoins généraux de la Société. La Société estime qu’après la réalisation du placement privé, sa marge de trésorerie sera prolongée du T3 2026 à la mi-T2 2027, ce qui lui donnera davantage de temps pour identifier, poursuivre et mettre en œuvre des opportunités visant à renforcer son bilan. L’accord de souscription contient des déclarations, garanties et engagements usuels de la Société et de Fortress.

Fortress étant une partie liée de la Société au sens de l’article 7:97 du Code belge des sociétés et des associations (le « CSA »), en raison de sa participation dans la Société et de sa représentation au conseil d’administration, le conseil d’administration a appliqué l’article 7:97 du CSA, qui requiert, entre autres, l’intervention d’un comité d’administrateurs indépendants pour donner un avis au conseil d’administration. Les conclusions de l’avis du comité sont les suivantes : « Le Comité a évalué l’Opération envisagée à la lumière des critères inclus dans l’article 7:97 du CSA et a conclu, au vu de la situation financière et des besoins de trésorerie de la Société, après avoir envisagé et examiné d’autres options de financement et pris en compte l’intérêt de toutes les parties prenantes, que les avantages attendus de l’Opération l’emportent sur les inconvénients attendus de celle-ci, ce qui conduit à la conclusion que l’Opération est à l’avantage et dans l’intérêt de la Société. L’Opération est conforme à la politique stratégique de la Société et n’est pas manifestement déraisonnable et le Comité confirme son avis positif concernant l’Opération ».

Conformément à l’article 7:97, §2, du CSA, les administrateurs nommés par Fortress n’ont pas participé aux délibérations ni aux votes du conseil d’administration sur l’Opération. Compte tenu des faibles liquidités de la Société, le conseil d’administration estime que l’augmentation de capital envisagée est dans le meilleur intérêt de la Société et des parties prenantes car, si elle se réalise, l’augmentation de capital donnera davantage de temps à la Société pour identifier, poursuivre et mettre en œuvre des opportunités visant à renforcer son bilan. Conformément à l’article 7:97 du CSA, le commissaire aux comptes de la Société a émis un rapport sur les informations comptables et financières contenues dans l’avis du comité et le procès-verbal du conseil d’administration approuvant l’opération avec une partie liée. La conclusion du commissaire aux comptes à cet égard est la suivante : « Sur la base de notre évaluation, nous n’avons pas relevé de faits qui nous laissent à penser que les données financières et comptables incluses dans l'avis du comité d’administrateurs indépendants daté du 10 juillet 2026 et dans le procès-verbal de l’organe d'administration daté du 13 juillet 2026, justifiant la transaction proposée, contiennent des incohérences significatives par rapport à l’information dont nous disposons dans le cadre de notre mission. ».

À propos de Celyad Oncology

Celyad Oncology est une société de biotechnologie axée principalement sur l’exploitation du potentiel de sa propriété intellectuelle, en particulier liée à ses plateformes technologiques propriétaires. La Société est basée à Mont-Saint-Guibert, en Belgique. Pour plus d’informations, visitez www.celyad.com.

À propos de Fortress Investment Group

Fortress Investment Group est un gestionnaire d’investissement mondial de premier plan, hautement diversifié. Fondé en 1998, Fortress Investment Group gères 54 milliards de dollars d’actifs au 31 mars 2026, pour le compte d’environ 2 000 clients institutionnels et investisseurs privés du monde entier, à travers une gamme de stratégies d’investissement en crédit et immobilier, en capital investissement et en capital permanent. Les actifs sous gestion désignent les actifs gérés par Fortress Investment Group, y compris les capitaux que Fortress Investment Group est en droit de réclamer aux investisseurs, ou que les investisseurs sont tenus d’apporter, conformément à leurs engagements en capital envers divers fonds ou comptes gérés. Pour plus d’informations, veuillez consulter www.fortress.com.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives, y compris, sans s’y limiter, des déclarations concernant les convictions et attentes relatives à la marge de trésorerie de la Société, les futurs plans de levée de fonds de la Société et la poursuite de l’existence de la Société. Les termes « sera », « potentiel », « continuer », « cible », « projet », « devrait », « croire » et autres expressions similaires sont destinés à identifier les déclarations prospectives, bien que toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas ces termes identifiants. Toutes les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont basées sur les attentes et convictions actuelles de la direction et sont soumises à un certain nombre de risques, d’incertitudes et de facteurs importants connus et inconnus qui pourraient entraîner des différences significatives entre les événements, les résultats, la situation financière, les performances ou les réalisations réels de Celyad Oncology et ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans limitation, les risques liés à l’incertitude significative quant à la capacité de la Société à poursuivre son exploitation; la capacité de la Société à réaliser les avantages attendus de son orientation stratégique; la capacité de la Société à développer ses actifs de propriété intellectuelle et à conclure des partenariats avec des tiers; la capacité de la Société à faire respecter ses brevets et autres droits de propriété intellectuelle; la possibilité que la Société puisse enfreindre les brevets ou les droits de propriété intellectuelle d’autrui et être tenue de se défendre contre des poursuites en matière de brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle; la possibilité que la Société ne puisse pas se défendre avec succès contre des réclamations pour contrefaçon de brevet ou d’autres poursuites en matière de droits de propriété intellectuelle, ce qui pourrait entraîner des demandes substantielles de dommages et intérêts contre la Société; la possibilité que la Société soit impliquée dans des poursuites pour protéger ou faire respecter ses brevets, ce qui pourrait être coûteux, long et infructueux; la capacité de la Société à protéger ses droits de propriété intellectuelle dans le monde entier; la possibilité que les brevets détenus par la Société soient jugés invalides ou inapplicables; et d’autres risques identifiés dans le dernier rapport annuel de Celyad Oncology. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date de publication du présent communiqué de presse et les résultats réels de Celyad Oncology peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Celyad Oncology décline expressément toute obligation de mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse afin de refléter tout changement dans ses attentes à cet égard ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations sont fondées, sauf si la loi ou la réglementation l’exige.