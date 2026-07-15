Samsung تصبح أحد المرخَّص لهم والمانحين للتراخيص ضمن مجمّع Sisvel لتقنيات Wi-Fi متعددة الأوضاع

--(BUSINESS WIRE)--لوكسمبورغوقّعت شركة Samsung Electronics اتفاقية للانضمام إلى مجمّع Sisvel لتقنيات Wi-Fi متعددة الأوضاع كأحد الحاصلين على التراخيص، لتصبح في الوقت نفسه جهة مانحة لحقوق الترخيص ضمن هذا البرنامج.

ويمثل هذا القرار الصادر عن الشركة الكورية الجنوبية - إحدى أبرز القوى العالمية في مجال البحث والتطوير، ومن بين الشركات الرائدة عالميًا في سوق الهواتف الذكية، إضافة إلى ريادتها في عدد من فئات المنتجات الإلكترونية الأخرى - تأكيدًا جديدًا على مجمّع Sisvel لتقنيات Wi-Fi متعددة الأوضاع كحل موثوق للجهات التي تتطلع إلى تقليل المخاطر المرتبطة بتطبيق تقنيات Wi-Fi. كما يعزّز هذا الانضمام بصورة كبيرة نطاق محفظة براءات الاختراع المتاحة ضمن البرنامج.

ومنذ الإعلان عن إطلاقها رسميًا في يناير 2026، نجح مجمّع Sisvel لتقنيات Wi-Fi متعددة الأوضاع في استقطاب عدد من الشركات العالمية الرائدة، حيث أصبحت كل من ASUS، وHewlett Packard Enterprise، وMicrosoft، وSony Group Corporation من الجهات المرخَّص لها بموجب البرنامج. كما يضم المجمّع أيضًا خمس شركات تجمع بين صفة مانح الترخيص والحاصل على الترخيص: Huawei، وPanasonic، وPhilips، وSamsung Electronics، وZTE. أما الجهات الأخرى المانحة للتراخيص فتشمل: KPN، وMitsubishi Electric، وOrange، وAegis 11 SA، وSK Telecom، وWilus.

وتضع الاتفاقية التي أُعلن عنها اليوم حدًا للإجراءات القضائية بين Samsung Electronics وWilus أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من تكساس.

يغطي مجمّع Sisvel لتقنيات Wi-Fi متعددة الأوضاع براءات الاختراع الأساسية للمعايير الخاصة بكل من Wi-Fi 6 وWi-Fi 7، ويوفّر وسيلة فعّالة للحصول على حقوق الملكية الأساسية لتقنيات Wi-Fi على المدى الطويل. يُعدّ الجيل اللاحق لمجمّع براءات الاختراع الخاص بتقنية Wi-Fi 6 التابع لشركة Sisvel. وعلى مدار ثلاث سنوات من هذا البرنامج، تم إبرام اتفاقيات ترخيص مع 40 شركة، بما في ذلك Acer وNetgear وCisco وHP.

وقال Nick Webb، الرئيس التنفيذي لقطاع التراخيص في Sisvel: "يمثل انضمام Samsung Electronics إلى مجمّع Sisvel لتقنيات Wi-Fi متعددة الأوضاع بصفتها جهة مانحة للتراخيص وحاصلة عليها في الوقت نفسه، محطة بارزة ومهمة في مسيرة المجمّع". "لقد أثبت حل مجموعة التراخيص، مرة أخرى، أنه وسيلة فعّالة للحد من النزاعات المتعلقة ببراءات اختراع Wi-Fi وتسويتها. وعلاوة على ذلك، أصبح هذا الحل الآن خيارًا أكثر جاذبية للترخيص أمام الجهات المبتكرة في مجال تقنيات Wi-Fi".

وقال Heath Hoglund، الرئيس التنفيذي لشؤون الملكية الفكرية في Sisvel: "يسرُّنا انضمام Samsung Electronics إلى المجمّع بصفتها جهة حاصلة على الترخيص ومانحة له في الوقت نفسه". "وبفضل حجم Samsung وانتشارها العالمي، يمثل هذا انطلاقةً مهمة لتأكيد مكانة البرنامج وتعزيز مصداقيته عبر فئات متعددة من المنتجات. "يوفر مجمّع Sisvel لتقنيات Wi-Fi متعددة الأوضاع مزيدًا من الوضوح في مجال التراخيص للجهات المطوِّرة والمطبِّقة للتقنيات عبر مختلف القطاعات، كما تمثل الخيار الأكثر كفاءة لأصحاب براءات الاختراع في هذا المجال".

نبذة عن شركة Sisvel

يحكم عمل شركة Sisvel اعتقادها بأهمية التعاون والإبداع والكفاءة لتلبية احتياجات أصحاب براءات الاختراع وأولئك الذين يرغبون في الاستفادة من تقنياتهم. وفي ظل التعامل مع سوق معقدة ومتطورة باستمرار، يهدف المبدأ التوجيهي لدينا في خلق فرص متكافئة من خلال تطوير حلول تسويقية مرنة وبسيطة وتنفيذها.

Sisvel | We Power Innovation

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