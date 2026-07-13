AmTrust Risk Solutions et Samsung lancent la version améliorée de Samsung Care+ au Canada avec une nouvelle option flexible de protection mensuelle

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--AmTrust Risk Solutions, une division d’AmTrust Financial Services, Inc., a annoncé aujourd’hui la version améliorée de Samsung Care+ au Canada, en partenariat direct avec Samsung Electronics Canada. Le programme bonifié introduit un nouveau modèle d’abonnement flexible, renouvelable de mois en mois, conçu pour mieux répondre à la façon dont les clients utilisent et dépendent de leurs appareils mobiles au quotidien, tout en offrant des options de couverture élargie pour plus de choix, de commodité et de tranquillité d’esprit.

Alors que les téléphones intelligents continuent de servir d’outils essentiels pour communiquer, travailler et faciliter la vie quotidienne, le programme repensé place un accent accru sur une protection accessible, pensée d’abord pour les appareils mobiles. Les clients peuvent désormais opter pour une formule mensuelle « à l’utilisation », en plus des forfaits traditionnels de un ou deux ans, ce qui facilite l’accès à la protection des appareils sans engagement à long terme, tout en profitant d’une couverture complète1.

Samsung Care+ est le programme de protection d’appareils Samsung conçu pour protéger les appareils électroniques mobiles admissibles, incluant les téléphones intelligents, tablettes, appareils portables et ordinateurs portables. Le programme bonifié est offert au moment de l’achat de l’appareil ou dans les 60 jours suivant l’achat (30 jours pour les résidents du Québec), assurant ainsi flexibilité et accessibilité à la clientèle de partout au Canada.

Le programme intègre des caractéristiques de protection améliorées qui tiennent compte de la façon dont les clients utilisent leurs appareils dans la vie de tous les jours. La couverture comprend une protection illimitée contre les dommages accidentels, les dysfonctionnements mécaniques et les pannes électriques dues à la manipulation, contribuant à maintenir les appareils en état de marche avec un minimum de perturbations2. Les clients inscrits à Samsung Care+ Premium profitent de fonctionnalités étendues, dont la protection contre la perte ou le vol3. Que ce soit pour se déplacer, voyager ou gérer les activités quotidiennes, les clients peuvent avoir l’esprit tranquille en sachant que leurs appareils, et les précieuses connexions et contenus qu’ils contiennent, sont protégés.

Le programme continue également d’offrir une expérience de service pratique et de haute qualité via le réseau de réparateurs agréés Samsung, où des techniciens certifiés utilisent des pièces d’origine Samsung. Grâce à des processus de réclamation simplifiés et à de multiples options de service, incluant les réparations sans rendez-vous et par la poste, les clients peuvent rapidement remettre leurs appareils en état de fonctionnement.

La version améliorée de Samsung Care+ propose un mélange de flexibilité, de qualité et d’intégration transparente. La nouvelle formule d’abonnement mensuel donne davantage de contrôle et de choix aux clients qui souhaitent une protection plus adaptée à leurs besoins. Parallèlement, les réparations autorisées par Samsung et les pièces d’origine garantissent une qualité de service fiable, tandis que l’intégration harmonieuse à l’écosystème Samsung permet une inscription simple et un soutien intuitif du début à la fin.

« Notre partenariat continu avec Samsung reflète une volonté commune d’offrir des solutions de protection de haute qualité axées sur la clientèle », a déclaré Jeff Fenster, chef, Risques spécialisés en Amérique du Nord. « Avec la version améliorée de Samsung Care+ au Canada, nous introduisons une flexibilité accrue grâce à l’option d’abonnement mensuel et à des caractéristiques de couverture améliorées qui répondent aux besoins évolutifs des consommateurs connectés d’aujourd’hui, tout en maintenant une expérience de service de premier ordre. »

Annamalai Muthu, chef de produit, Samsung Canada, ajoute : « Les appareils mobiles d’aujourd’hui jouent un rôle essentiel pour permettre aux gens de rester connectés, de créer, de travailler et de capturer les moments importants de la vie. Avec l’arrivée de notre formule mensuelle flexible Samsung Care+, nous facilitons l’accès à la protection et au soutien nécessaires, pour que les clients puissent utiliser leurs appareils en toute confiance, chaque jour. »

La version améliorée de Samsung Care+ est offerte à compter du 15 juin 2026 aux clients achetant des appareils Samsung admissibles à l’échelle du Canada. Les clients peuvent s’y inscrire au moment de l’achat de l’appareil ou dans les 60 jours suivant l’achat (30 jours pour les résidents du Québec). Pour plus d’information, rendez-vous sur : https://www.samsung.com/ca/offer/samsung-care-plus/.

1 Le forfait d’un mois à l’autre de Samsung Care+ n’est offert qu’en ligne sur samsung.com/ca. 2 La couverture en NL, NS, NU, ON, PE et YT est fournie pour « dysfonctionnements ou défectuosités mécaniques ou défaillances de résistance aux liquides »; et en AB, BC, MB, NB, SK et QC, la couverture est fournie pour « dommages accidentels, dysfonctionnements mécaniques ou pannes électriques dus à la manipulation ». 3 Offert uniquement avec Samsung Care+ Premium. La couverture pour NL, NS, NT, NU, ON, PE et YT est fournie pour « échec de localisation de « SmartThings Find » » et, pour AB, BC, MB, NB, SK et QC, la couverture est fournie pour « perte et vol ». Expand

À propos d’AmTrust Risk Solutions

AmTrust Risk Solutions, une division d’AmTrust Financial Services, Inc., offre une gamme complète de produits de protection, de solutions de garantie et de services de gestion des risques, adaptés aux besoins des entreprises et de leur clientèle. Forte d’une expertise approfondie et de capacités mondiales, AmTrust collabore avec des marques de premier plan afin de proposer des programmes innovants qui rehaussent l’expérience client et créent de la valeur à long terme. Pour en savoir plus, visitez https://www.amtrustfinancial.com/risk-solutions.