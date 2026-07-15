-

Samsung wird Lizenznehmer und Lizenzgeber für Sisvel's Wi-Fi-Multimode-Pool

LUXEMBURG--(BUSINESS WIRE)--Samsung Electronics hat sich als Lizenznehmer des Sisvel Wi-Fi Multimode-Pools registriert und wird im Rahmen des Programms zudem als Lizenzgeber tätig.

Das südkoreanische Unternehmen ist ein weltweit führender Forschungs- und Entwicklungskonzern, gehört zu den weltweit führenden Smartphone-Herstellern und nimmt auch in vielen anderen Produktkategorien der Elektronikbranche eine führende Rolle ein. Deshalb bestätigt die Entscheidung von Samsung nicht nur die Stellung von Sisvel Wi-Fi Multimode als anerkannter Lösungsanbieter für Unternehmen, die das Risiko bei der WLAN-Implementierung minimieren möchten, sondern erweitert auch die Reichweite des Patentangebots des Programms erheblich.

Seit der öffentlichen Einführung im Januar 2026 sind ASUS, Hewlett Packard Enterprise, Microsoft und die Sony Group Corporation Lizenznehmer des Sisvel Wi-Fi Multimode-Pools geworden. Darüber hinaus gibt es fünf Unternehmen, die sowohl als Lizenzgeber als auch als Lizenznehmer fungieren: Huawei, Panasonic, Philips, Samsung Electronics und ZTE. Die weiteren Lizenzgeber sind KPN, Mitsubishi Electric, Orange, Aegis 11 SA, SK Telecom und Wilus.

Die heute bekannt gegebene Vereinbarung beendet den Rechtsstreit zwischen Samsung Electronics und Wilus vor dem Bezirksgericht für den östlichen Bezirk von Texas.

Der Sisvel Wi-Fi Multimode-Patentpool umfasst sowohl essenzielle Standardpatente für Wi-Fi 6 als auch für Wi-Fi 7 und bietet eine effiziente Möglichkeit, über Jahre hinweg Zugang zu wesentlichen Wi-Fi-Rechten zu erhalten. Er ist der Nachfolger des Sisvel Wi-Fi 6-Patentpools. Im Rahmen dieses Programms wurden über einen Zeitraum von drei Jahren Vereinbarungen mit 40 Unternehmen geschlossen, darunter Acer, Netgear, Cisco und HP.

„Die Beteiligung von Samsung Electronics sowohl als Lizenzgeber als auch als Lizenznehmer ist ein wichtiger Meilenstein für den Sisvel Wi-Fi Multimode-Pool“, sagt Nick Webb, Executive Head der Lizenzabteilung bei Sisvel. „Einmal mehr hat sich die Pool-Lösung als wirksames Mittel zur Vermeidung und Beilegung von Patentstreitigkeiten im Kontext mit Wi-Fi erwiesen. Darüber hinaus ist sie nun eine noch attraktivere Lizenzierungsoption für Wi-Fi-Innovatoren.“

„Es ist spannend, dass Samsung Electronics dem Pool sowohl als Lizenznehmer als auch als Lizenzgeber beitritt“, sagt Heath Hoglund, Chief IP Officer bei Sisvel. „Angesichts der Größe und Reichweite von Samsung stellt dies eine bedeutende Bestätigung für das Programm in zahlreichen Produktkategorien dar. Sisvel Wi-Fi MM bietet Implementierern in allen Branchen immer mehr Klarheit bei der Lizenzierung und stellt für Patentinhaber in diesem Bereich die effizienteste Lizenzierungsoption dar.“

Über Sisvel

Sisvel ist überzeugt von der Bedeutung von Kollaboration, Innovationskraft und Effizienz, um eine Brücke zwischen den Bedürfnissen von Patentinhabern und denjenigen zu schlagen, die auf ihre Technologien zugreifen möchten. In einem komplexen und sich ständig weiterentwickelnden Marktumfeld ist es unser Leitprinzip, durch die Entwicklung und Implementierung flexibler, zugänglicher Kommerzialisierungslösungen faire Wettbewerbsbedingungen zu schaffen.

Sisvel | We Power Innovation

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts

Medien

Giulia Dini
Executive Head of Brand
Tel: +34 93 131 5570
giulia.dini@sisvel.com

Industry:

Sisvel

Release Versions
EnglishGerman

Contacts

Medien

Giulia Dini
Executive Head of Brand
Tel: +34 93 131 5570
giulia.dini@sisvel.com

More News From Sisvel

Microsoft erhält Lizenz für Sisvel Wi-Fi Multimode-Patentpool

LUXEMBURG--(BUSINESS WIRE)--Microsoft ist jetzt Lizenznehmer des Sisvel Wi-Fi Multimode-Pools. Der US-amerikanische Computer- und Software-Riese hat als jüngstes in einer Reihe von großen Unternehme eine Lizenz für die standardessentiellen Patente erhalten, die über das Programm angeboten werden. Damit schließt es sich ASUS, Hewlett Packard Enterprise und Sony Group Corporation sowie Huawei, Panasonic, Philips und ZTE als Lizenznehmer des Programms an. Die vier letztgenannten Unternehmen sind,...

Datang Mobile, KPN, NEC und Wilus treten kurz vor Ablauf der Incentive-Frist als neueste Lizenzgeber dem Sisvel-POS-Patentpool bei

LUXEMBURG--(BUSINESS WIRE)--Datang Mobile, KPN, NEC und Wilus sind als neueste Lizenzgeber dem Sisvel-Point-of-Sales (POS)-Patentpool beitgetreten und schließen sich damit sieben weiteren Patentinhabern an, um ihre 2G- bis 5G-Mobilfunkportfolios im Rahmen des Programms zur Verfügung zu stellen: BlackBerry, Huawei, JVCKENWOOD, LG Electronics, Nokia, Sisvel und SK Telecom. Die Frist für Sisvel-POS-Lizenzgeber, um von den Anreizen, die für eine frühzeitige Beteiligung gewährt werden, zu profitiere...

BlackBerry, JVCKENWOOD und SK Telecom treten Sisvel POS-Patentpool als Lizenzgeber bei

LUXEMBURG--(BUSINESS WIRE)--Der am 1. April angekündigte neue Sisvel Point of Sale (POS)-Patentpool hat in den letzten zwei Wochen drei neue Lizenzgeber hinzugewonnen. BlackBerry, JVCKENWOOD und SK Telecom haben sich den Gründungslizenzgebern Huawei, LG Electronics und Nokia angeschlossen und stellen nun auch ihre Patente im Rahmen des Programms zur Lizenzierung bereit. Sisvel POS unterstützt 2G-, 3G-, 4G- und 5G-Technologien. Es ist das erste gemeinsame Lizenzprogramm, das Point-of-Sale-Geräte...
Back to Newsroom