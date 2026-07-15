Samsung wordt een licentiehouder en licentiegever van de Sisvel Wi-Fi Multimode-pool

LUXEMBURG--(BUSINESS WIRE)--Samsung Electronics heeft zich geregistreerd als licentiehouder van de Sisvel Wi-Fi Multimode-pool en is ook licentiegever onder het programma geworden.

De beslissing van het Zuid-Koreaanse bedrijf - een internationale R&D-grootmacht en een van de belangrijkste leveranciers van smartphones ter wereld, evenals een leider in vele andere categorieën elektronicaproducten - bevestigt niet alleen dat de Sisvel Wi-Fi Multimode-pool een erkende leverancier van oplossingen is voor partijen die risico's bij het implementeren van wifi willen wegnemen, maar betekent ook een aanzienlijke uitbreiding van de reikwijdte van het patentenaanbod van het programma.

Sinds de officiële lancering in januari 2026 zijn ASUS, Hewlett Packard Enterprise, Microsoft en Sony Group Corporation licentiehouders van de Sisvel Wi-Fi Multimode-pool geworden.

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