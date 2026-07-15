Samsung devient à la fois titulaire et concédant de licence pour le pool Sisvel Wi-Fi Multimode

LUXEMBOURG--(BUSINESS WIRE)--Samsung Electronics a signé un accord de licence avec le pool « Sisvel Wi-Fi Multimode » et est également devenu concédant de licence dans le cadre de ce programme.

La décision de cette entreprise sud-coréenne – géant mondial de la R&D, l’un des principaux fabricants de smartphones au monde et leader dans de nombreuses autres catégories de produits électroniques – confirme non seulement le statut du pool Sisvel Wi-Fi Multimode en tant que fournisseur de solutions reconnu pour les acteurs cherchant à réduire les risques liés à la mise en œuvre du Wi-Fi, mais élargit également considérablement la portée de l’offre de brevets du programme.

Depuis son lancement public en janvier 2026, ASUS, Hewlett Packard Enterprise, Microsoft et Sony Group Corporation sont devenus des titulaires de licence du pool Sisvel Wi-Fi Multimode. On compte également cinq entreprises à la fois concédantes et titulaires de licence : Huawei, Panasonic, Philips, Samsung Electronics et ZTE. Les autres concédants sont KPN, Mitsubishi Electric, Orange, Aegis 11 SA, SK Telecom et Wilus.

L’accord annoncé aujourd’hui met fin au litige qui opposait Samsung Electronics et Wilus devant le tribunal du district Est du Texas.

Le pool Sisvel Wi-Fi Multimode couvre à la fois les brevets essentiels aux normes Wi-Fi 6 et Wi-Fi 7 et offre un moyen efficace d’accéder aux droits essentiels liés au Wi-Fi pour les années à venir. Il succède au pool de brevets Sisvel Wi-Fi 6. Au cours des trois années qu’a duré ce programme, des accords ont été conclus avec 40 entreprises, dont Acer, Netgear, Cisco et HP.

« L’adhésion de Samsung Electronics en tant que concédant et licencié constitue une étape majeure pour le pool Sisvel Wi-Fi Multimode », déclare Nick Webb, Executive Head of Licensing chez Sisvel. « Une fois de plus, la solution du pool s’est révélée être un moyen efficace de prévenir et de résoudre les litiges en matière de brevets liés au Wi-Fi. Mais surtout, elle constitue désormais une option de licence encore plus attractive pour les innovateurs du Wi-Fi. »

« C’est passionnant de voir Samsung Electronics rejoindre le pool à la fois en tant que titulaire de licence et concédant de licence », déclare Heath Hoglund, directeur de la propriété intellectuelle chez Sisvel. « Compte tenu de la taille et de la portée de Samsung, cela représente une validation significative du programme dans de multiples catégories de produits. Sisvel Wi-Fi MM offre une clarté toujours plus grande en matière de licences aux développeurs de tous les secteurs verticaux, ainsi que le choix de licence le plus efficace pour les détenteurs de brevets dans ce domaine. »

À propos de Sisvel

Sisvel croit en l’importance de la collaboration, de l’ingéniosité et de l’efficacité pour répondre aux besoins des titulaires de brevets et de ceux qui souhaitent accéder à leurs technologies. Dans un marché complexe et en constante évolution, notre principe directeur est de créer des conditions de concurrence équitables avec le développement et la mise en œuvre de solutions de commercialisation flexibles et accessibles.

Sisvel | We Power Innovation

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.