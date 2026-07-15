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Samsung se convierte en licenciatario y licenciante del consorcio Sisvel Wi-Fi Multimode

LUXEMBURGO--(BUSINESS WIRE)--Samsung Electronics se ha suscrito como licenciatario del consorcio Sisvel Wi-Fi Multimode y también se ha convertido en licenciante en el marco de este programa.

La decisión del gigante mundial surcoreano de la investigación y el desarrollo, uno de los principales proveedores de teléfonos inteligentes del mundo y referente en muchas otras categorías de productos electrónicos, confirma que el consorcio Sisvel Wi-Fi Multimode es un proveedor de soluciones reconocido para quienes buscan reducir los riesgos de la implementación de Wi-Fi, pero también amplía en gran medida el alcance de la oferta de patentes del programa.

Desde que se lanzó públicamente en enero de 2026, ASUS, Hewlett Packard Enterprise, Microsoft y Sony Group Corporation pasaron a ser licenciatarios del consorcio de patentes Sisvel Wi-Fi Multimode. También hay cinco empresas que actúan como licenciantes y licenciatarias: Huawei, Panasonic, Philips, Samsung Electronics y ZTE. Los demás licenciantes son KPN, Mitsubishi Electric, Orange, Aegis 11 SA, SK Telecom y Wilus.

El acuerdo anunciado hoy pone fin al litigio en el Distrito Este de Texas entre Samsung Electronics y Wilus.

El consorcio Sisvel Wi-Fi Multimode incluye tanto las patentes esenciales para los estándares Wi-Fi 6 como para Wi-Fi 7 y ofrece una forma eficiente de acceder a los derechos esenciales de Wi-Fi en los próximos años. Es el sucesor del consorcio de patentes Sisvel Wi-Fi 6. Durante un período de tres años en el marco de ese programa, se firmaron acuerdos con 40 empresas, entre ellas Acer, Netgear, Cisco y HP.

“La incorporación de Samsung Electronics como licenciante y licenciatario es un hito importante para el consorcio Wi-Fi Multimode de Sisvel”, sostiene Nick Webb, director ejecutivo de licencias de Sisvel. “Una vez más, la solución del consorcio ha demostrado ser una forma eficaz de prevenir y resolver disputas de patentes relacionadas con el Wi-Fi. Pero, más allá de eso, ahora es una opción de licencia aún más atractiva para quienes innovan en el ámbito del Wi-Fi”.

“Es fantástico que Samsung Electronics se una al consorcio tanto como licenciatario como licenciante”, declara Heath Hoglund, director de propiedad intelectual de Sisvel. “Debido al tamaño y el alcance de Samsung, esto supone una validación de enorme relevancia para el programa en múltiples categorías de productos. Sisvel Wi-Fi MM está brindando una claridad cada vez mayor en materia de licencias a los implementadores de todos los sectores verticales y la opción de licencia más eficiente para los titulares de patentes en este ámbito”.

Acerca de Sisvel

Sisvel es una empresa impulsada por la importancia de la colaboración, el ingenio y la eficacia para satisfacer las necesidades de los titulares de patentes y de quienes buscan acceder a sus tecnologías. En un mercado complejo y en constante evolución, nuestro principio rector se basa en crear igualdad de condiciones con el desarrollo y la aplicación de soluciones de comercialización flexibles y accesibles.

Sisvel | We Power Innovation

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

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