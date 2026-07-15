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Samsung diventa licenziatario e licenziante del pool di brevetti Sisvel Wi-Fi Multimode

LUSSEMBURGO--(BUSINESS WIRE)--Samsung Electronics ha aderito al pool di brevetti Sisvel Wi-Fi Multimode in qualità di licenziatario, diventando anche un licenziante del programma.

La decisione della società sudcoreana, una potenza globale nella ricerca e sviluppo e uno dei principali fornitori al mondo di smartphone, nonché leader in molte altre categorie di prodotti elettronici, non solo conferma il pool di brevetti Sisvel Wi-Fi Multimode come una soluzione riconosciuta dalle aziende che desiderano ridurre i rischi legati all'implementazione del Wi-Fi, ma amplia anche considerevolmente la portata dell'offerta di brevetti del programma.

Dal lancio pubblico nel gennaio 2026, ASUS, Hewlett Packard Enterprise, Microsoft e Sony Group Corporation sono diventate licenziatarie del pool di brevetti Sisvel Wi-Fi Multimode.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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