Marti和Tensor建立合作關係，將攜手在土耳其佈署自動駕駛汽車

伊斯坦堡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Marti Technologies, Inc.（以下簡稱「Marti」或「該公司」。NYSE American: MRT）經營土耳其首屈一指的超級行動應用程式。該公司與個人自動駕駛汽車先驅Tensor於今天宣布達成一項多年期戰略合作關係，將採購Tensor自動駕駛汽車 (AV) 佈署於在土耳其各地城市運作的Marti行動平台。

Marti目前在土耳其的20座城市提供叫車服務，包括伊斯坦堡、安卡拉、伊茲密爾、科賈埃利、布爾薩、安塔利亞、科尼亞、阿達納、梅爾辛、加濟安泰普、泰基爾達、馬尼薩、開塞利茲、穆拉、薩卡里亞、薩瓦松、埃斯基謝希爾、代尼茲利、艾登和亞洛瓦。這些城市為該國貢獻了約80%的GDP。這項服務推出之後，Marti平台的消費者將能夠直接在Marti應用程式中呼叫Tensor自動駕駛汽車。

2016年成立於矽谷的Tensor是第一個從零開始設計L4級自動駕駛汽車的開發商，旗下車種適合個人駕駛與專業車隊使用。Tensor憑藉著累積了十年的自動駕駛技術研發經驗，並持有加州頒發的第二張乘用車無人駕駛測試許可證，於2025年8月推出全球第一款個人用自駕車「Robocar」。雖然該平台專為私人車主打造，但也具備佈署為車隊所需的所有功能，其內建的原生叫車共乘功能使其能夠無縫融入全球自動駕駛行動網路。為了將車隊的營運時間和表現提升到最佳狀態，Tensor採用垂直整合的計算與感測器堆疊架構，並配備專有感測器清潔技術。這種架構支援快速擴展操作適用範圍 (operational design domain) 更新，並透過深入至韌體層級的空中下載技術 (OTA) 無縫提升功能。

Tensor的Robocar搭載其專有超級電腦系統，該系統配備8張NVIDIA Thor-X GPU以支援其先進的車載人工智慧及採用高冗餘系統的「安全至上」設計。

「與Marti達成戰略合作關係，讓我們朝向推動自動駕駛民主化、為Marti平台使用者獻上優質自駕體驗這份使命邁出重要一步。」Tensor執行長Jay Xiao博士說，「我們不久前才宣布在美國、阿拉伯聯合大公國和歐洲建立多項合作夥伴關係。今天宣布的這項合作關係重申我們對全球的承諾：致力為世界各地帶來安全、高效且可擴展的自駕體驗。我們熱烈期待與Marti攜手將尖端交通技術帶給土耳其各地的平台使用者。」

「Marti身為土耳其首屈一指的都會行動平台，不懈地在全國率先推出各類運用新科技的交通運輸服務。我們很榮幸能夠延續這一發展歷程，與Tensor攜手合作將自動駕駛叫車服務引入土耳其。」Marti創辦人暨執行長Oguz Alper Oktem說，「Marti擁有陣容龐大的現場營運團隊、完善的基礎設施以及共計約780萬的平台獨立使用者，具備在未來幾年內快速安全佈署Tensor自動駕駛車隊的有力條件。」

關於Tensor

美國人工智慧公司Tensor致力打造能夠賦能群眾的人工智慧代理產品。該公司的旗艦產品Tensor Robocar既是全球第一款個人智慧自動駕駛汽車，也是第一款具備人工智慧代理功能的車輛，不僅達到全自動駕駛車規格標準，更是專為普及個人擁有自駕車而設計。Tensor於2016年在矽谷成立，總部位於加州聖荷西，並在巴塞隆納、新加坡和杜拜設有辦事處，業務佈局遍及全球。

自創立以來，Tensor一直引領自動駕駛行動產業的發展。該公司於2017年獲得第一張加州公共道路測試許可，繼之又達成兩項具有歷史意義的監管里程碑：成為加州歷史上第二家獲得加州公用事業委員會 (CPUC) 公共自動駕駛計程車 (RoboTaxi) 測試許可的公司（2019 年），以及第二家獲得美國車輛管理局 (DMV) 完全無人駕駛乘用車營運許可的公司（2020 年）。現在，Tensor向全球叫車平台及私人車主提供L4級自動駕駛科技，繼續拓展代理式人工智慧的未來。

關於Marti

成立於2018年的Marti是土耳其首屈一指的行動應用程式，提供各類運輸服務。Marti經營的叫車服務協助乘客連結汽車、摩托車及計程車司機，另又提供配送服務，並經營一支龐大的租車車隊，包含電動輕型機車、電動自行車和電動滑板車。Marti的所有服務均由自行研發的軟體系統和物聯網基礎設施支援。如欲了解進一步資訊，請造訪：www.marti.tech。

前瞻性陳述警示聲明

本新聞稿中的某些陳述構成1995年《私人證券訴訟改革法案》「安全港」條款所界定的前瞻性聲明。本新聞稿中任何非歷史事實、且通常涉及未來事件、期望、意圖、戰略或業績的明示或暗示性陳述，均可被視為前瞻性陳述，包括但不限於：關於Marti與Tensor戰略合作關係的預期效益、內容、時程及影響的陳述；預期土耳其自動駕駛汽車的佈署、表現、安全性和監管審批情況；自動駕駛叫車服務的潛在市場接受率；以及該公司對營運、擴張計畫、技術開發及未來成長的預期。這些前瞻性陳述根據管理階層在做出陳述當日的預期和信念而做出。這些陳述既非承諾也不是保證，而涉及已知及未知的風險、不確定性及其他重要因素。這些因素可導致實際結果、業績或成就與前瞻性陳述所明示或暗示的任何未來結果、業績或成就存在重大差異；包括該公司向美國證券交易委員會 (SEC) 遞交的文件（包括該公司20-F年度報告）中所述的風險表格。除法律要求外，該公司不承擔因未來事件、新資訊或其他原因而公開更新任何前瞻性聲明的義務。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。