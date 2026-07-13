LTM geht Partnerschaft mit Anthropic ein zwecks beschleunigter Verbreitung von Claude und Ausweitung der Nutzung im Bereich Enterprise

MUMBAI, Indien--(BUSINESS WIRE)--LTM, der Partner für Kreativität im Unternehmen, der weltweit die größten Konzerne betreut, gab heute eine Partnerschaft mit Anthropic bekannt. Dies ist das innovative KI-Unternehmen hinter Claude. Zweck der Partnerschaft ist die Förderung von Claude, Claude Code und Claude Cowork in den Bereichen Engineering, Modernisierung und Business Workflows.

LTM wird Claude, Claude Code und Claude Cowork bei Beratungen im Kontext mit Unternehmensimplementierungen einbeziehen. Dies soll Kunden den Übergang von Pilotprojekten zum produktiven Betrieb erleichtern, dank der führenden Produktivität, Durchsatzleistung und Qualität von Claude, die durch Sicherheit und Transparenz untermauert werden. LTM wird diese Expertise und diese Fähigkeiten insbesondere in den Bereichen BFSI, Hightech, Konsumgüter und Fertigungsindustrie einbringen.

Dies sind die drei strategischen Schwerpunkte der Partnerschaft:

LTM BlueVerse ™ : AI Delivery Fabric

LTM BlueVerse AI Delivery Fabric wird als Implementierungsebene für Unternehmen bei der Einführung von Claude dienen und Claude sowie Claude Code in Bereitstellungsworkflows in den Bereichen KI-gestützte Softwareentwicklung, Anwendungsmodernisierung, Agentenorchestrierung, Site Reliability Engineering (SRE), Observability und Chaos Engineering integrieren.

LTM BlueVerse AI Delivery Fabric wird als Implementierungsebene für Unternehmen bei der Einführung von Claude dienen und Claude sowie Claude Code in Bereitstellungsworkflows in den Bereichen KI-gestützte Softwareentwicklung, Anwendungsmodernisierung, Agentenorchestrierung, Site Reliability Engineering (SRE), Observability und Chaos Engineering integrieren. LTM AI1000: Programm zur Förderung von Talenten

LTM wird zudem seine „AI1000“-Initiative ausweiten, in deren Rahmen Tausende von Claude-zertifizierten Architekten und „Forward Deployed Engineers“ (FDEs) ausgebildet werden. Diese begleiten Kunden von der Bestandsaufnahme und Architektur über die Implementierung bis hin zur kontinuierlichen Verbesserung.

LTM wird zudem seine „AI1000“-Initiative ausweiten, in deren Rahmen Tausende von Claude-zertifizierten Architekten und „Forward Deployed Engineers“ (FDEs) ausgebildet werden. Diese begleiten Kunden von der Bestandsaufnahme und Architektur über die Implementierung bis hin zur kontinuierlichen Verbesserung. Claude Center of Excellence (CoE)

LTM wird ein spezielles Center of Excellence (CoE) für Claude zur Förderung der Partnerschaft einrichten. Dessen Ziel ist die Entwicklung von wiederverwendbaren Skills, agentenbasierten MVPs, Referenzarchitekturen und Playbooks, die sowohl cloudnative als auch plattformbasierte Anwendungen abdecken. Das CoE wird als Governance-Rückgrat für die verantwortungsvolle Nutzung, den Lebenszyklus der Agenten, die Modell-Governance sowie die Einhaltung von Datenschutz- und Datenstandortvorschriften dienen. Außerdem wird so garantiert, dass die Bereitstellung stets mit den sich weiterentwickelnden Fähigkeiten von Claude Schritt hält.

„LTM bringt Fachwissen im Bereich der Softwarebereitstellung, geschultes Personal und langjährige Kundenbeziehungen mit. Deren Kunden möchten Claude in die Systeme integrieren, auf die sie sich verlassen. LTM integriert nun Claude und Claude Code in BlueVerse. Damit steht nun bahnbrechende KI-Technologie zur Verfügung, damit LTM seinen Kunden noch besser dabei helfen kann, ihre Software zu entwickeln, zu modernisieren und zu betreiben“, sagte Chris Ciauri, Managing Director of International, Anthropic .

„LTM unterstützt seine Kunden dabei, die Einführung von KI zu beschleunigen und KI-Investitionen durch unsere Partnerschaft mit Anthropic in messbare Geschäftsergebnisse umzusetzen. Die Einbettung von Claude in das BlueVerse-Ökosystem von LTM, fundiertes Fachwissen, technologische Kompetenz und die Talentinitiative ‚AI1000‘ schaffen für Unternehmen gute Voraussetzungen, KI unternehmensweit zu integrieren und die Modernisierung voranzutreiben“, sagte Venu Lambu, CEO und Managing Director, LTM .

Im Rahmen der Partnerschaft werden gemeinsame Initiativen zur Markteinführung durchgeführt, die auf messbare Geschäftsergebnisse fokussiert sind. LTM wird zudem die interne Nutzung ausweiten, indem es Claude, Claude Code und Claude Cowork in sein Bereitstellungsmodell integriert, um einheitliche Nutzungsmuster und marktführende Produktivitätsmaßstäbe über den gesamten Softwareentwicklungszyklus (SDLC) hinweg zu etablieren, wobei autonomes Lernfeedback in das Claude CoE und das BlueVerse-Ökosystem einfließt.

Informationen zu LTM

LTM — ein Unternehmen der Larsen & Toubro-Gruppe — ist ein weltweit tätiger, auf KI ausgerichteter Technologie-Dienstleister und der Partner für „Business Creativity“ der weltweit größten Unternehmen. Wir verbinden menschliche Erkenntnisse mit intelligenten Systemen, um unseren Kunden dabei zu helfen, an der Schnittstelle zwischen Technologie und Fachwissen einen höheren Mehrwert zu schaffen. Unsere Kompetenzen umfassen integrierte Betriebsabläufe, Transformation und Business-KI – und ermöglichen so neue Arbeitsweisen, neue Produktivitätsparadigmen und neue Wege zur Wertschöpfung. Mit über 87.000 Mitarbeitern in 40 Ländern und unserem globalen Partnernetzwerk liefern wir Ergebnisse für unsere Kunden und helfen ihnen dabei, nicht nur besser zu sein als Wettbewerber, sondern den gesamten Markt neu zu gestalten. Erfahren Sie mehr unter: LTM.com.

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