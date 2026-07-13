LTM與Anthropic攜手合作，加快Claude普及並擴大企業級交付能力

印度孟買--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球最大規模企業的商業創意合作夥伴LTM今日宣布與Claude背後的尖端AI公司Anthropic達成合作，旨在加快Claude、Claude Code和Claude Cowork在工程、現代化及業務工作流程中的企業級應用。

LTM將把Claude、Claude Code和Claude Cowork與企業級實施專長相結合，協助客戶以市場首屈一指的生產力、產出量和品質，從先導階段順利邁向生產環境部署，並提供可靠的保障與透明度。LTM將重點把這一專長與能力應用於銀行、金融服務與保險(BFSI)、高科技、消費品及製造業等領域。

此次合作的三大策略重點包括：

LTM BlueVerse ™ ：AI交付架構

LTM BlueVerse AI交付架構將充當推廣Claude的企業級實施層，把Claude和Claude Code深度整合到各項交付工作流程中，涵蓋AI主導的軟體發展工程、應用現代化、代理編排、網站可靠性工程(SRE)、可檢視性以及混沌工程。

LTM BlueVerse AI交付架構將充當推廣Claude的企業級實施層，把Claude和Claude Code深度整合到各項交付工作流程中，涵蓋AI主導的軟體發展工程、應用現代化、代理編排、網站可靠性工程(SRE)、可檢視性以及混沌工程。 LTM AI1000：人才賦能計畫

LTM還將擴大其AI1000計畫的規模，培訓並部署數千名獲得Claude認證的架構師和前進部署工程師(FDE)。他們能夠與客戶密切合作，提供從評估和架構設計到評估、實施和持續改進的全流程支援。

LTM還將擴大其AI1000計畫的規模，培訓並部署數千名獲得Claude認證的架構師和前進部署工程師(FDE)。他們能夠與客戶密切合作，提供從評估和架構設計到評估、實施和持續改進的全流程支援。 Claude卓越中心(CoE)

LTM將成立專門的Claude卓越中心(CoE)，做為此次合作的規模擴充引擎，以建構可重複使用的技能、代理式最小可行性產品(MVP)、參考架構以及涵蓋雲端原生和平台型應用的實戰指南。該卓越中心將提供涵蓋負責任使用、代理生命週期、模型治理及資料隱私/駐留法規遵循的治理骨幹支援，同時確保交付工作與Claude不斷演進的能力保持一致。

Anthropic國際業務董事總經理Chris Ciauri表示：「LTM擁有深厚的交付專長、訓練有素的人才隊伍以及跨產業的長期客戶關係，其客戶希望將Claude內建到他們所仰賴的核心系統中。LTM正將Claude和Claude Code內建到BlueVerse平台中，把值得信賴的尖端AI技術融入其最擅長的核心業務流程——即協助客戶建構、革新和運行軟體。」

LTM執行長兼董事總經理Venu Lambu表示：「透過與Anthropic的合作，LTM協助客戶加快AI的應用，並將AI投資轉化為可衡量的業務成果。將Claude與LTM的BlueVerse生態系統、深厚的產業專長、技術能力以及AI1000人才計畫相結合，為企業將AI深度融入業務並實現大規模現代化奠定了堅實基礎。」

此次合作還將包括以可衡量的業務成果為重點的共同市場推廣計畫。此外，LTM還將透過把Claude、Claude Code和Claude Cowork內建於其交付模式來擴大內部應用，在整個軟體發展生命週期(SDLC)中建立一致的應用模式和市場首屈一指的生產力基準，並將自主學習回饋機制引進Claude卓越中心和BlueVerse生態系統。

關於LTM

LTM隸屬於Larsen & Toubro Group，是一家以AI為核心的全球科技服務公司，同時也是全球最大規模企業的商業創意合作夥伴。我們融合人類洞察與智慧系統，在技術與產業專長的融合領域，協助客戶創造更大價值。我們的服務能力涵蓋整合式營運、業務轉型和商業AI三大領域，賦能企業打造新的工作模式、建構新的生產力典範，並開闢新的價值創造路徑。LTM擁有遍布40個國家的超過87,000名員工以及全球合作夥伴網路，致力於為客戶創造卓越的成果，協助他們不僅超越市場表現，更能引領市場創新。如欲瞭解更多資訊，請造訪LTM.com。

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