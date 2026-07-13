SLB OneSubsea krijgt EPC-contract toegewezen voor het off-shore Baleine Fase 3-project van Eni bij de Ivoorkust

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Het wereldwijde energietechnologiebedrijf SLB (NYSE: SLB) heeft vandaag bekendgemaakt dat zijn joint venture OneSubsea™ van Eni een omvangrijk EPC-contract (engineering, inkoop en bouw) voor meerdere boorputten heeft gekregen voor fase 3 van het off-shore diepwaterproject Baleine bij de Ivoorkust.

In het kader van het contract zal SLB OneSubsea complete onderzeese productiesystemen (SPS) voor 13 boorputten leveren. Hiermee versterkt het bedrijf haar rol als belangrijke technologie- en uitvoeringspartner bij een van de strategisch meest belangrijke offshore-ontwikkelingsprojecten die momenteel in de regio worden uitgevoerd.

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