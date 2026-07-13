-

SLB OneSubsea krijgt EPC-contract toegewezen voor het off-shore Baleine Fase 3-project van Eni bij de Ivoorkust

Geïntegreerd onderzees productiesysteem en lokale capaciteiten maken een versnelde ontwikkeling van diepwaterprojecten mogelijk

original SLB OneSubsea™ joint venture has been awarded a major multi-well engineering, procurement, and construction (EPC) contract by Eni for Phase 3 of the deepwater Baleine project offshore Côte d’Ivoire.

SLB OneSubsea™ joint venture has been awarded a major multi-well engineering, procurement, and construction (EPC) contract by Eni for Phase 3 of the deepwater Baleine project offshore Côte d’Ivoire.

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Het wereldwijde energietechnologiebedrijf SLB (NYSE: SLB) heeft vandaag bekendgemaakt dat zijn joint venture OneSubsea™ van Eni een omvangrijk EPC-contract (engineering, inkoop en bouw) voor meerdere boorputten heeft gekregen voor fase 3 van het off-shore diepwaterproject Baleine bij de Ivoorkust.

In het kader van het contract zal SLB OneSubsea complete onderzeese productiesystemen (SPS) voor 13 boorputten leveren. Hiermee versterkt het bedrijf haar rol als belangrijke technologie- en uitvoeringspartner bij een van de strategisch meest belangrijke offshore-ontwikkelingsprojecten die momenteel in de regio worden uitgevoerd.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Media
Josh Byerly – SVP Wereldwijde Communicatie
Moira Duff – Directeur Externe Communicatie
SLB
Tel: +1 (713) 375-3407
media@slb.com

Investeerders
James R. McDonald – SVP Investeerdersrelaties en Industriële zaken
Joy V. Domingo – Directeur Investeerdersrelaties
SLB
Tel: +1 (713) 375-3535
investor-relations@slb.com

Industry:

SLB

NYSE:SLB
Details
Headquarters: Paris, Houston, London, and The Hague, ..
Website: www.slb.com
CEO: Olivier Le Peuch
Employees: 96,000
Organization: PUB
Revenues: 36.29 Billion (2024)
Net Income: 4.46 Billion (2024)
Release Versions
EnglishPortugueseGermanItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapaneseArabic

Contacts

Media
Josh Byerly – SVP Wereldwijde Communicatie
Moira Duff – Directeur Externe Communicatie
SLB
Tel: +1 (713) 375-3407
media@slb.com

Investeerders
James R. McDonald – SVP Investeerdersrelaties en Industriële zaken
Joy V. Domingo – Directeur Investeerdersrelaties
SLB
Tel: +1 (713) 375-3535
investor-relations@slb.com

More News From SLB

Samenvatting: SLB krijgt zevenjarig contract gegund in het kader van het Ahmadi Innovation Valley-initiatief van Kuwait Oil Company

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Het wereldwijde energietechnologiebedrijf SLB (NYSE: SLB) heeft van Kuwait Oil Company (KOC) een zevenjarig contract gekregen in het kader van het Ahmadi Innovation Valley (AIV)-initiatief. De overeenkomst ondersteunt programma's voor toegepast onderzoek, implementatie van technologie en digitale innovatie die aansluiten bij de langetermijndoelstellingen van Koeweit op energiegebied. Op grond van de overeenkomst zal SLB samenwerken met KOC om geavanceerde technologieën...

Samenvatting: SLB lanceert Digital Marketplace om AI en digitale innovatie binnen energie op schaal te brengen

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Het internationale energietechnologiebedrijf SLB (NYSE: SLB) kondigde vandaag de lancering aan van de SLB Digital Marketplace, een verzorgde digitale bestemming ontworpen om energiemaatschappijen te helpen om snel gespecialiseerde AI agents, domeinmodellen, vaardigheden, tools, dataconnectors en digitale toepassingen te ontdekken en te integreren in hun bestaande digitale omgevingen. De SLB Digital Marketplace breidt de open platform-strategie van het bedrijf uit naar...

Samenvatting: SLB organiseert de 2026 Digital Investor Day

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--SLB (NYSE: SLB) organiseert op woensdag 17 juni 2026 een Investor Day in New York. Op de investeerdersdag zal het management zijn visie geven op de digitale activiteiten van SLB, nu digitale technologieën en AI de energiesector steeds verder hervormen. Tijdens de presentatie ligt de nadruk op de geïntegreerde digitale strategie en het portfolio van SLB. De schaalbare groeimogelijkheden dankzij AI, het het financiële profiel en de vooruitzichten van het bedrijf worden o...
Back to Newsroom