SLB OneSubsea贏得Eni象牙海岸近海Baleine第三期專案EPC合約

休士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球性能源科技公司SLB (NYSE: SLB)今日宣布，其OneSubsea™合資企業已與Eni簽署一份重大多井工程、採購和施工(EPC)合約，用於象牙海岸近海Baleine深水專案的第三期開發。

根據該合約，SLB OneSubsea將為13口井提供完整的海底生產系統(SPS)，進一步鞏固其該地區目前最具策略意義的海上開發專案之一的核心技術與執行合作夥伴地位。

該EPC合約範圍包括水下採油樹、臍帶纜、歧管、多相流量計和控制系統，以及安裝、試車和全生命週期支援。這種整合式交付模式旨在簡化執行流程，並支援專案快速推進的開發進度。

SLB OneSubsea執行長Mads Hjelmeland表示：「Baleine第三期專案兼具規模優勢與執行確定性。憑藉我們的海底生產系統技術，並透過利用我們已建立的在地化布局，我們正在支援Eni高效推進這一複雜的深水專案，同時為象牙海岸海上資源的長期開發貢獻力量。」

專案的執行將得到SLB OneSubsea在當地的駐點和在地化能力的支援，從而保障專案在整個生命週期內的高效交付。

核心要點

Eni已與SLB OneSubsea簽署一份針對Baleine第三期開發的多井EPC合約。

該SPS合約涵蓋13口井，包括水下採油樹、臍帶纜、歧管、流量計和控制系統，以及安裝和試車服務。

SLB OneSubsea將透過其在當地建立的駐點和在地化能力來執行該專案，以支援專案的高效交付。

關於 SLB

SLB (NYSE: SLB)是一家全球性科技公司，百年來始終致力於推動能源創新。我們的業務遍布全球100多個國家和地區，而員工的來源地幾乎是營運所在國家和地區的兩倍。我們每天都致力於石油和天然氣創新、大規模數位化、產業脫碳以及開發和擴充新能源系統，以加快能源轉型。如欲瞭解更多資訊，請造訪SLB.com。

關於SLB OneSubsea

SLB OneSubsea正在推動新的海底時代，利用數位和技術創新來實現客戶石油和天然氣生產的最佳化，實現海底作業的脫碳，並釋放海底解決方案的巨大潛力，以加快能源轉型。OneSubsea是由SLB、Aker Solutions和Subsea7支援的合資企業，總部位於奧斯陸和休斯頓，在全球擁有1萬名員工。如欲瞭解更多資訊，請造訪 onesubsea.com 。

關於前瞻性陳述的警示聲明：

本新聞稿包含美國聯邦證券法律意義上的「前瞻性陳述」，即關於未來而非過去事件的陳述。此類陳述通常包含諸如「期望」、「可能」、「可以」、「估計」、「意圖」、「預期」、「將要」、「潛在」、「預計」等字詞以及其他類似的字詞。前瞻性陳述涉及不同程度上不確定的事項，例如關於SLB新技術與合作夥伴關係的部署或預期收益的預測或期望；以及操作程序和技術的改進等。這些陳述涉及各種風險和不確定性，其中包括但不限於：無法實現由SLB的策略、措施或合作夥伴關係帶來的預期利益；以及SLB向美國證券交易委員會遞交的最新10-K、10-Q和8-K表格中詳細說明的其他風險和不確定性。如果這些或其他風險或不確定性中的一個或多個成為現實（或此類發展的後果發生變化），或者如果基本假設經證明不正確，實際結果可能與我們前瞻性陳述中反映的結果存在重大差異。前瞻性陳述僅反映本新聞稿發表之日的情況。無論是由於新資訊、未來事件還是其他原因，SLB概無意圖也無義務公開更新或修訂此類陳述。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。