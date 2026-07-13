SLB OneSubsea、コートジボワール沖のバレン・プロジェクトのフェーズ3向けEPC契約をエニから受注

ヒューストン--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- グローバルなエネルギー・テクノロジー企業SLB（NYSE: SLB）は、同社の合弁事業であるOneSubsea™が、コートジボワール沖の大水深バレン・プロジェクトのフェーズ3について、複数坑井を対象とする大規模な設計・調達・建設（EPC）契約をエニから受注したと発表しました。

本契約に基づき、SLB OneSubseaは13坑井向けにサブシー生産システム（SPS）一式を提供します。これにより、SLB OneSubseaは、同地域で現在進行中の沖合開発プロジェクトのうち、戦略上最も重要なものの1つにおいて、技術面およびプロジェクト遂行面の中核パートナーとしての役割をさらに強化します。

EPCの対象範囲には、サブシー・ツリー、アンビリカル、マニホールド、多相流量計、制御システムに加え、据え付け、試運転、油・ガス田の全操業期間にわたるサポートが含まれます。一体的な提供体制は、プロジェクト遂行を効率化し、同プロジェクトの迅速な開発スケジュールを支えるよう設計されています。

SLB OneSubseaの最高経営責任者（CEO）マッズ・ヒェルメランドは、次のように述べました。「バレン・フェーズ3は、開発規模とプロジェクト遂行の確実性を兼ね備えています。当社のサブシー生産システム技術と現地で確立した事業基盤を活用し、エニが複雑な大水深プロジェクトを効率的に進められるよう支援するとともに、コートジボワール沖の資源の長期的な開発に貢献しています。」

SLB OneSubseaのコートジボワール国内における事業基盤と現地対応力が、プロジェクトの全期間にわたる効率的な遂行を支えます。

主なポイント

エニは、バレン・フェーズ3開発に関し、複数坑井を対象とするEPC契約をSLB OneSubseaに発注しました。

SPS契約は13坑井を対象とし、サブシー・ツリー、アンビリカル、マニホールド、流量計、制御システムに加え、据え付けと試運転も含まれます。

SLB OneSubseaは、コートジボワール国内で確立した事業基盤と現地対応力を活用し、プロジェクトを効率的に遂行します。

SLBについて

SLB（NYSE: SLB）は、100年にわたりエネルギー・イノベーションを推進してきたグローバル・テクノロジー企業です。SLBは100か国超で事業を展開し、従業員の国籍数は事業展開国数の2倍近くに上ります。日々、石油・ガス分野の革新、デジタル技術の大規模展開、産業の脱炭素化に取り組むとともに、エネルギー転換を加速する新たなエネルギー・システムの開発と規模拡大を進めています。詳しくは、SLB.comをご覧ください。

SLB OneSubseaについて

SLB OneSubseaは、デジタルとテクノロジーにおけるイノベーションを活用し、顧客の石油およびガス生産を最適化し、海中作業における脱炭素化を図り、エネルギー移行を加速するサブシーソリューションの大きな可能性を解き放つことで、新たな海洋開発時代を推進しています。OneSubseaは、SLB、アケル・ソリューションズ、サブシー7が支援する合弁企業で、オスロとヒューストンに本社を置き、全世界に約1万人の従業員を擁しています。詳しくは、 onesubsea.com をご覧ください。

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