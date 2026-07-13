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SLB OneSubsea赢得Eni科特迪瓦近海Baleine三期项目EPC合同

一体化海底生产系统与本地化能力助力加速深水开发

original SLB OneSubsea™合资企业已获得Eni授予的重大多井工程、采购和施工(EPC)合同，用于科特迪瓦近海Baleine深水项目的三期开发。

SLB OneSubsea™合资企业已获得Eni授予的重大多井工程、采购和施工(EPC)合同，用于科特迪瓦近海Baleine深水项目的三期开发。

休斯顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球能源科技公司SLB (NYSE: SLB)今日宣布，其OneSubsea™合资企业已获得Eni授予的重大多井工程、采购和施工(EPC)合同，用于科特迪瓦近海Baleine深水项目的三期开发。

根据该合同，SLB OneSubsea将为13口井提供完整的海底生产系统(SPS)，进一步巩固其作为该地区当前最具战略意义的海上开发项目之一的核心技术与执行合作伙伴地位。

该EPC合同范围包括水下采油树、脐带缆、管汇、多相流量计和控制系统，以及安装、调试和全生命周期支持。这种一体化交付模式旨在简化执行流程，并支持项目快速推进的开发进度。

SLB OneSubsea首席执行官Mads Hjelmeland表示：“Baleine三期项目兼具规模优势与执行确定性。凭借我们的海底生产系统技术，并依托我们已建立的本地化布局，我们正在支持Eni高效推进这一复杂的深水项目，同时为科特迪瓦海上资源的长期开发做出贡献。”

项目的执行将得到SLB OneSubsea在当地的驻点和本地化能力的支持，从而保障项目在整个生命周期内的高效交付。

核心要点

  • Eni已授予SLB OneSubsea一份针对Baleine三期开发的多井EPC合同。
  • 该SPS合同涵盖13口井，包括水下采油树、脐带缆、管汇、流量计和控制系统，以及安装和调试服务。
  • SLB OneSubsea将通过其在当地建立的驻点和本地化能力来执行该项目，以支持项目的高效交付。

关于SLB

SLB (NYSE: SLB)是一家全球科技公司，百年来始终致力于推动能源创新。我们的业务遍布全球100多个国家和地区，而员工的来源地几乎是运营所在国家和地区的两倍。我们每天都致力于石油和天然气创新、大规模数字化、行业脱碳以及开发和扩展新能源系统，以加快能源转型。如需了解更多信息，请访问SLB.com

关于SLB OneSubsea

SLB OneSubsea正在推动新的海底时代，利用数字和技术创新来优化客户的石油和天然气生产，实现海底作业的脱碳，并释放海底解决方案的巨大潜力，以加速能源转型。OneSubsea是由SLB、Aker Solutions和Subsea7支持的合资企业，总部位于奥斯陆和休斯顿，在全球拥有1万名员工。如需了解更多信息，请访问 onesubsea.com

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